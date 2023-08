केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन 1.14 लाख पद खाली

More than 1 lakh posts are vacant in Ministry of Home Affairs: केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), सीमा सुरक्षा बल (BSF) और दिल्ली पुलिस जैसे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले संगठनों में 1,14,245 पद खाली पड़े हैं।