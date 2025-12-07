मप्र में CM यादव के सामने 10 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 2 करोड़‌ 36 लाख रुपए का था इनाम

"नक्सलवाद के उन्मूलन की दिशा में मध्यप्रदेश की बड़ी सफलता"



मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की गरिमामयी उपस्थित में बालाघाट में "पुनर्वास से पुनर्जीवन" कार्यक्रम के तहत 10 नक्सलियों (4 महिला सहित) ने आत्मसमर्पण किया।



नक्सलवाद-मुक्त मध्यप्रदेश के संकल्प की दिशा में यह अत्यंत महत्वपूर्ण

सभी नक्सली कान्हा भूरम दलम (केबी डिवीजन) के हैं। यह मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ है। यह पूरा ऑपरेशन बेहद गोपनीय रखा गया था और इसमें एक फॉरेस्ट गार्ड की अहम भूमिका रही। उसी ने नक्सलियों और पुलिस के बीच संपर्क स्थापित करवाया।जंगल से निकलकर यह सभी नक्सली सीधे बालाघाट रेंज के आईजी के सामने सरेंडर करने पहुंचे। दरअसल, केंद्र सरकार ने नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की डेडलाइन मार्च 2026 तय की गई थी, जिसके बाद से सुरक्षाबलों की कार्रवाई तेज हो गई. नतीजतन बालाघाट में या तो नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ या फिर उन्होंने सरेंडर किया।