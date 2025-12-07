Indigo कर रही 1650 उड़ानों का संचालन, 650 फ्लाइट हुईं रद्द, Airline ने जताई यह उम्‍मीद

Indigo Airlines Flight News : देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो एयरलाइन (Indigo Airlines) रविवार को अपनी 2300 दैनिक घरेलू व अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में से 1650 उड़ान का संचालन कर रही है जबकि 650 उड़ान रद्द कर दी गई हैं। इनमें दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद, भोपाल, मुंबई, त्रिची से जाने वाली फ्लाइट्स शामिल हैं। विमानन कंपनी ने शनिवार को 800 से ज्‍यादा घरेलू उड़ानें रद्द कर दी थीं, जबकि शुक्रवार को 1000 से अधिक उड़ानें रद्द की थीं। इंडिगो ने यात्रियों द्वारा झेली गई दिक्कतों के लिए खेद जताया और कहा कि कंपनी ग्राहकों के धैर्य और सहयोग के लिए आभारी है।

खबरों के अनुसार, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो एयरलाइन (Indigo Airlines) रविवार को अपनी 2300 दैनिक घरेलू व अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में से 1650 उड़ान का संचालन कर रही है जबकि 650 उड़ान रद्द कर दी गई हैं। इनमें दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद, भोपाल, मुंबई, त्रिची से जाने वाली फ्लाइट्स शामिल हैं। विमानन कंपनी ने शनिवार को 800 से ज्‍यादा घरेलू उड़ानें रद्द कर दी थीं, जबकि शुक्रवार को 1000 से अधिक उड़ानें रद्द की थीं।

विमानन कंपनी इंडिगो के मुताबिक, कंपनी 10 दिसंबर तक अपने नेटवर्क के स्थिर होने की उम्मीद कर रही है। इससे पहले 15 दिसंबर के बीच ऐसा होने की संभावना जताई गई थी। उड़ानें रद्द होने से हजारों यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।





इंडिगो के मुताबिक, हम अपने नेटवर्क में और भी महत्वपूर्ण व स्थाई सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिगो ने दावा किया है कि उसने 95% रूट पर फ्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल कर दिया है। पिछले 5 दिन में संचालन संबंधी समस्याएं बढ़ने के कारण सैकड़ों उड़ान रद्द होने के बाद अब स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है।

इंडिगो के मुताबिक, उड़ान रद्दीकरण में कमी आई है और रद्द की जाने वाली उड़ानों की जानकारी यात्रियों को पहले से दी जा रही है, ताकि उन्हें अंतिम समय की परेशानी का सामना न करना पड़े। रिफंड और लगेज क्लेम प्रक्रिया पूरी क्षमता के साथ चल रही है, चाहे बुकिंग डायरेक्ट चैनल से की गई हो या किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से।

इंडिगो ने यात्रियों द्वारा झेली गई दिक्कतों के लिए खेद जताया और कहा कि कंपनी ग्राहकों के धैर्य और सहयोग के लिए आभारी है। इंडिगो के विमानों की उड़ानें रद्द होने के बाद सरकार ने घरेलू उड़ानों में अस्थाई तौर पर किराए तय कर दिए हैं। केंद्र सरकार की प्राइस कैप के मुताबिक, घरेलू रूट पर 500 किलोमीटर की यात्रा के लिए अधिकतम 7500 रुपए किराया तय किया गया है।

500 से 1000 किलोमीटर तक के लिए 12 हजार रुपए, 1000 से 1500 किलोमीटर तक के लिए 15 हजार रुपए और 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 18 हजार रुपए किराया तय किया है। हालांकि इनमें यूडीएफ, पीएसएफ और दूसरे टैक्स शामिल नहीं हैं।

अभिनेता सोनू सूद ने यात्रियों से जिम्मेदार नागरिक बनने और गुस्से पर काबू रखने की अपील की। अभिनेता सूद ने इंडिगो के परिचालन संकट के बीच यात्रियों से जिम्मेदार नागरिक बनने और अपने गुस्से पर काबू रखने का आग्रह किया। इंडिगो उड़ान संकट के कारण कई यात्री घंटों तक हवाई अड्डों पर बिना किसी संबंधित पुष्टि के फंसे रहे।

Edited By : Chetan Gour