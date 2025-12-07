Goa Nightclub Fire : डांस फ्लोर पर 100 लोग कर रहे थे डांस, तभी हुआ ब्लास्ट, सामने आया गोवा के नाइट क्लब का वीडियो

गोवा की राजधानी पणजी से 25 किलोमीटर दूर अरपोरा गांव में स्थित लोकप्रिय पार्टी स्थल ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइट क्लब में आग लगने से कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई। घायलों की संख्या 6 बताई जा रही है। मीडिया खबरों के मुताबिक जब आग लगी तो कम से कम 100 लोग ‘डांस फ्लोर’ पर मौजूद थे और स्वयं को बचाने के लिए उनमें से कुछ लोग नीचे की ओर कीचन में भाग गए जहां वे कर्मचारियों के साथ फंस गए। इसका वीडियो भी सामने आया है कि जिसमें डांस फ्लोर पर लोग थिरकते दिखाई दे रहे हैं, वहीं पीछे की तरफ आग धुआं उड़ता दिखाई दे रहा है।