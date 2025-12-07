Smriti Mandhana ने शादी को लेकर तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पर दी बड़ी जानकारी

भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी पहले 23 नवंबर को सांगली में होने वाली थी, लेकिन इसे अचानक ही पोस्टपोन कर दिया गया। बताया गया कि स्मृति के पिता की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसके बाद पलाश मुच्छल के भी अस्पताल में भर्ती होने की खबरें आईं।





शादी टूटने की खबरों ने तब तूल पकड़ा, जब स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल संग अपनी सारी तस्वीरें इंस्टाग्राम से डिलीट कर दीं। उन्होंने सगाई की भी सारी तस्वीरें और वीडियोज डिलीट कर दिए थे। तभी पलाश पर आरोप लगे कि उन्होंने स्मृति को चीट किया। अब इसे लेकर स्मृति मंधाना का बयान सामने आ गया है।





स्मृति मंधाना ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया कि मैं बहुत निजी इंसान हूं और मैं इसे ऐसे ही रखना चाहती हूं लेकिन मुझे यह साफ करना है कि शादी कैंसिल कर दी गई है। मैं इस मामले को यहीं खत्म करना चाहती हूं और आप सभी से भी ऐसा ही करने का अनुरोध करती हूं। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि इस समय दोनों परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करें।





मंधाना ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में मेरे जीवन को लेकर काफी अटकलें लगाई गई हैं और मुझे लगता है कि इस समय बोलना मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मुझे यह स्पष्ट करने की जरूरत है कि शादी रद्द कर दी गई है। अब मेरा फोकस सिर्फ क्रिकेट पर रहेगा। मुझे उम्मीद है कि मैं यथासंभव लंबे समय तक भारत के लिए खेलना और ट्रॉफी जीतना जारी रखूंगी और मेरा ध्यान हमेशा इसी पर रहेगा।





क्या बोले पलाश मुच्छल पलाश मुच्छल ने भी शादी टूटने की बात को कंफर्म किया है। पलाश ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने और अपने निजी रिश्ते से पीछे हटने का फैसला किया है। उन्होंने लिखा कि लोगों को बिना वजह और बिना किसी आधार वाली अफवाहों पर इतनी जल्दी प्रतिक्रिया देते हुए देखना मेरे लिए बहुत परेशानीभरा रहा है।





हल्दी और संगीत का कार्यक्रम हुआ था, बारात की तैयारी थी संगीत से लेकर हल्दी के कार्यक्रम हो चुके थे। बारात की तैयारियां चल रही थीं। ऐसे में 23 नवंबर की सुबह स्मृति के पिता को हार्ट अटैक आने के बाद शादी पोस्टपोन कर दी गई थी। शादी टलने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैलने लगीं। दावा किया गया कि पलाश ने स्मृति के साथ धोखा किया है और उनका नाम वेडिंग कोरियोग्राफर से जोड़ा गया। इसी बीच, स्मृति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शादी से जुड़ी सभी तस्वीरें हटा दी थीं। Edited by : Sudhir Sharma