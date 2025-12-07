इंडिगो की उड़ानों में काफी व्यवधान आ रहा है, सैकड़ों उड़ानें रद्द हो रही हैं और विमानों के परिचालन में देरी हो रही है, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी हो रही है। इसे लेकर सरकार ने सख्त एक्शन की तैयारी की है। केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि जो तकलीफ देश में यात्रियों को हुई है उससे देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय, DGCA ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। इधर इंडिगो ने 95 प्रतिशत रूट्‍स पर फ्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल होने का दावा किया है।