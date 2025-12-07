Dharma Sangrah

IndiGo crisis : सरकार सख्त, हाईलेवल जांच का आदेश, 4 सदस्यीय कमेटी बनाई, कंट्रोल रूम की शुरुआत, इंडिगो का दावा- 95 प्रतिशत रूट्‍स पर फ्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , रविवार, 7 दिसंबर 2025 (12:56 IST)
इंडिगो की उड़ानों में काफी व्यवधान आ रहा है, सैकड़ों उड़ानें रद्द हो रही हैं और विमानों के परिचालन में देरी हो रही है, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी हो रही है। इसे लेकर सरकार ने सख्त एक्शन की तैयारी की है। केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि जो तकलीफ देश में यात्रियों को हुई है उससे देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय, DGCA ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। इधर इंडिगो ने 95 प्रतिशत रूट्‍स पर फ्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल होने का दावा किया है।  
सरकार इस मामले में गंभीर है, जिसकी भी गलती है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इंडिगो CEO को हमने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। हमने चार लोगों की एक जांच कमेटी बनाई है जिसकी रिपोर्ट आएगी। इस संकट के समय बाकी एयरलाइन्स के भी जो दाम बढ़े थे उस पर भी हमने किलोमीटर के आधार पर सीमा तय कर दी है। एक कंट्रोल रूम भी शुरू किया है।
इंडिगो का दावा 95 प्रतिशत रूट्‍स पर फ्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल
छठे दिन भी फ्लाइट्‍स कैंसिल का सिलसिला जारी रहा। रविवार को भी इंडिगो की 350 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। इनमें हैदराबाद, भोपाल, मुंबई, त्रिची से जाने वाली फ्लाइट्स शामिल हैं। हालांकि इंडिगो ने दावा किया है कि उसने 95% रूट पर फ्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल कर दिया है। एयरलाइन ने कहा कि 138 में से 135 डेस्टिनेशंस पर फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं। हमें लोगों का भरोसा दोबारा जीतने के लिए काफी वक्त लगेगा। Edited by : Sudhir Sharma

