इंडिगो संकट के बीच रेलवे का बड़ा फैसला, 6 स्पेशल ट्रेनें चलेगी, 37 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच

रेलवे अब ट्रेनों की वेटिंग लिस्ट खंगाल रहा है। ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा बड़े शहरों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। 37 ट्रेनों में 116 एक्‍स्‍ट्रा कोच लगाए जा रहे हैं।

नई दिल्ली से मुंबई के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। नई दिल्ली से हावड़ा के लिए एक, नई दिल्ली से त्रिवेंद्रम के लिए एक, नई दिल्ली से साबरमती के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है।

विमानन कंपनियों ने बढ़ाया किराया : इंडिगो संकट के बीच विमानन कंपनियों ने आपदा को भी अवसर बना लिया। शुक्रवार को हवाई किराए में सामान्य से 3 से 4 गुना वृद्धि हुई। एयरलाइन कंपनियों की वेबसाइट के अनुसार, 6 दिसंबर को स्पाइसजेट की कोलकाता-मुंबई की एक तरफ की यात्रा के लिए 'इकॉनमी' श्रेणी के टिकट की कीमत 90 हजार रुपए तक पहुंच गई, जबकि एयर इंडिया की मुंबई-भुवनेश्वर टिकट 84,485 रुपए तक बिक रही थी।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ( DGCA) ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। हालात सामान्य होने में 3 से 4 दिनों का समय लग सकता है। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन्स (FDTL) के आदेशों को तुरंत प्रभाव से रोक दिया गया है। इंडिगो ने उड़ान रद्द होने से परेशान यात्रियों को रिफंड करने की बात कही है। जिनकी उड़ानें रद्द हो गई हैं उन यात्रियों से हवाई अड्डों पर न आने की अपील की गई है।

