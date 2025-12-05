क्यों हो रही है indigo की उड़ानें रद्द, FDTL रद्द, जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन, कब सामान्य होंगे हालात

इंडिगो (indigo) देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है। देश का 60 प्रतिशत से ज्यादा मार्केट इसी कंपनी के पास है। पिछले दिनों इंडिगो एयरलाइन की सैकड़ों उड़ानों के रद्द होने से हजारों यात्री फंसे हुए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों में हो रही देरी को ठीक करने के लिए तुरंत और सक्रिय कदम उठाए हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक 3 दिन में हालात सामान्य हो सकते हैं।
इस व्यापक अव्यवस्था का मुख्य कारण नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की ओर से 1 नवंबर से लागू किए गए नए और कड़े FDTL (Flight Duty Time Limitation) नियम हैं, जो पायलटों और केबिन क्रू के लिए अनिवार्य आराम के समय को बढ़ाते हैं।
पूरे मामले को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री का बयान सामने अया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने ट्वीट किया कि इंडिगो फ्लाइट्स में देरी और कैंसलेशन की वजह से हो रही दिक्कतों की हाई-लेवल जांच भी शुरू कर दी गई है।
जवाबदेही तय की जाएगी और भविष्य में ऐसी दिक्कतों को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। यात्रियों की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी हुई है। DGCA के फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन्स (FDTL) के आदेशों को तुरंत प्रभाव से रोक दिया गया है।
यह फैसला एयर सेफ्टी से कोई समझौता किए बिना लिया गया है। DGCA के फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन्स (FDTL) के नियमों को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। यह कदम हवाई सुरक्षा से कोई समझौता किए बिना उठाया गया है। मामले की जांच के लिए डीजीसीए ने जाइंट डीजी के नेतृत्व में चार सदस्यों की एक जांच कमिटी का गठन किया है। यह भी कहा है कि कल से स्थिति संभलनी शुरू हो जाएगी। मीडिया खबरों के मुताबिक 3 दिन में ऑपरेशंस सामान्य हो जाएंगे। Edited by : Sudhir Sharma