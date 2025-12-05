क्यों हो रही है indigo की उड़ानें रद्द, FDTL रद्द, जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन, कब सामान्य होंगे हालात

The FDTL orders issued by the DGCA have been placed in abeyance with immediate effect for now to stabilise operations and prioritise relief for affected passengers.



Airlines have been directed to provide timely and accurate updates to all passengers and ensure automatic refunds… — Ram Mohan Naidu Kinjarapu (@RamMNK) December 5, 2025

इस व्यापक अव्यवस्था का मुख्य कारण नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की ओर से 1 नवंबर से लागू किए गए नए और कड़े FDTL (Flight Duty Time Limitation) नियम हैं, जो पायलटों और केबिन क्रू के लिए अनिवार्य आराम के समय को बढ़ाते हैं।पूरे मामले को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री का बयान सामने अया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने ट्वीट किया कि इंडिगो फ्लाइट्स में देरी और कैंसलेशन की वजह से हो रही दिक्कतों की हाई-लेवल जांच भी शुरू कर दी गई है।