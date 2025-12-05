rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






क्यों हो रही है indigo की उड़ानें रद्द, FDTL रद्द, जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन, कब सामान्य होंगे हालात

Advertiesment
हमें फॉलो करें why indigo flights are cancelled

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025 (18:33 IST)
इंडिगो (indigo) देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है। देश का 60 प्रतिशत से ज्यादा मार्केट इसी कंपनी के पास है। पिछले दिनों इंडिगो एयरलाइन की सैकड़ों उड़ानों के रद्द होने से हजारों यात्री फंसे हुए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों में हो रही देरी को ठीक करने के लिए तुरंत और सक्रिय कदम उठाए हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक 3 दिन में हालात सामान्य हो सकते हैं। 
ALSO READ: Alto से Wagon R तक पर मिल रहा तगड़ा डिस्‍काउंट, जानिए कितनी मिल रही है छूट
इस व्यापक अव्यवस्था का मुख्य कारण नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की ओर से 1 नवंबर से लागू किए गए नए और कड़े FDTL (Flight Duty Time Limitation) नियम हैं, जो पायलटों और केबिन क्रू के लिए अनिवार्य आराम के समय को बढ़ाते हैं।
पूरे मामले को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री का बयान सामने अया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने ट्वीट किया कि इंडिगो फ्लाइट्स में देरी और कैंसलेशन की वजह से हो रही दिक्कतों की हाई-लेवल जांच भी शुरू कर दी गई है। 
ALSO READ: putin india vist Updates : PM मोदी और पुतिन के ऐलान के बाद उड़ी पाकिस्तान की नींद, रूस और भारत में क्या हुआ समझौता
जवाबदेही तय की जाएगी और भविष्य में ऐसी दिक्कतों को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। यात्रियों की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी हुई है। DGCA के फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन्स (FDTL) के आदेशों को तुरंत प्रभाव से रोक दिया गया है। 
ALSO READ: Vladimir Putin के भारत दौरे से तिलमिलाया अमेरिका, ट्रंप ने करीबी की कंपनी पर ठोंका 71 लाख डॉलर का जुर्माना
यह फैसला एयर सेफ्टी से कोई समझौता किए बिना लिया गया है। DGCA के फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन्स (FDTL) के नियमों को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। यह कदम हवाई सुरक्षा से कोई समझौता किए बिना उठाया गया है। मामले की जांच के लिए डीजीसीए ने जाइंट डीजी के नेतृत्व में चार सदस्यों की एक जांच कमिटी का गठन किया है। यह भी कहा है कि कल से स्थिति संभलनी शुरू हो जाएगी। मीडिया खबरों के मुताबिक 3 दिन में ऑपरेशंस सामान्य हो जाएंगे। Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

तांत्रिक या साइको किलर? 4 मासूमों की कातिल पूनम की रूह कंपा देने वाली कहानी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels