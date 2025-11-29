एयर बस A320 में सोलर रेडिएशन का खतरा, क्या होगा उड़ानों पर असर?

इंडिगो ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि हम एयरबस की अधिसूचना के अनुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एयरबस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आवश्यक निरीक्षण करते हुए हम व्यवधानों को कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।
#ImportantAdvisory— Air India (@airindia) November 28, 2025
We are aware of a directive from Airbus related to its A320 family aircraft currently in-service across airline operators. This will result in a software/hardware realignment on a part of our fleet, leading to longer turnaround time and delays to our…
एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, एयरबस ए320 बेड़े के सॉफ्टवेयर में सुधार की आवश्यकता वाले अलर्ट के जवाब में हमने तुरंत एहतियाती कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारे ज्यादातर विमान प्रभावित नहीं हुए हैं, लेकिन यह दिशा निर्देश दुनिया भर के सभी ऑपरेटरों पर लागू होते हैं और इसके परिणामस्वरूप उड़ान संचालन में बदलाव हो सकते हैं।
Safety comes first. Always.— IndiGo (@IndiGo6E) November 28, 2025
Airbus has issued a technical advisory for the global A320 fleet. We are proactively completing the mandated updates on our aircraft with full diligence and care, in line with all safety protocols. While we work through these precautionary…