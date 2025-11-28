मैं न्याय दिलाने के लिए आधी रात तक कोर्ट में बैठ सकता हूं सुनवाई में बोले नए CJI सूर्यकांत

सीजेआई ने कहा कि मेरी कोर्ट में कोई भी अनावश्यक समय बर्बाद करने वाला केस नहीं है। सीजेआई का बयान अब चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया में भी इसे लेकर चर्चा है। बता दें कि सीजेआई सूर्यकांत ने हाल ही में यह पद ग्रहण किया है।





क्‍या है सीजेआई का पूरा बयान : मुख्‍य न्यायाधीश सूर्यकांत ने शुक्रवार को कहा कि गरीब वादियों के लिए न्याय सुनिश्चित करना उनकी शीर्ष प्राथमिकता है। वह उनके लिए अदालत में आधी रात तक बैठ सकते हैं। मुख्‍य न्यायाधीश (CJI) ने तिलक सिंह डांगी नामक व्यक्ति द्वारा केंद्र और अन्य के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। इस दौरान, सीजेआई के साथ न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची भी थे।





15 महीने पद पर रहेंगे सीजेआई : हरियाणा के हिसार जिले के एक मध्यमवर्गीय परिवार से आने वाले न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 24 नवंबर को भारत के 53वें मुख्‍य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और लगभग 15 महीने तक इस पद पर रहेंगे। वह 9 फरवरी 2027 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उन्‍होंने बीआर गवई की जगह ली है।

