दिल्ली के प्रदूषण से CJI सूर्यकांत की बिगड़ी तबीयत, कई इलाकों में AQI 400 पार

Delhi Air Quality Index News : दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। राजधानी के कई इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया है, जो लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। GRAP-3 हटाए जाने के बाद भी हवा में सुधार नहीं दिखा है। आज सुबह दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बेहद खराब श्रेणी में 349 दर्ज किया गया है। वजीरपुर का एक्यूआई 404 पहुंच गया है, जबकि बवाना का एक्यूआई 401 दर्ज किया गया। इस बीच CJI सूर्यकांत की मॉर्निंग वॉक के दौरान तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने एक मामले की सुनवाई के दौरान खुद ही इस बात की जानकारी दी है।
आज सुबह दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बेहद खराब श्रेणी में 349 दर्ज किया गया है। वजीरपुर का एक्यूआई 404 पहुंच गया है, जबकि बवाना का एक्यूआई 401 दर्ज किया गया। इस बीच CJI सूर्यकांत की मॉर्निंग वॉक के दौरान तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने एक मामले की सुनवाई के दौरान खुद ही इस बात की जानकारी दी है।
उन्होंने कहा मैं एक घंटे के लिए टहलने गया था और मेरी तबीयत खराब हो गई। हम 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के वकीलों को इन-पर्सन हियरिंग से बाहर रखने की बात पर विचार कर रहे हैं। अगर मैं कोई फैसला लेता हूं, तो हम पहले बार को भरोसे में लेंगे।
दिल्ली में सुबह प्रदूषण और ठंड का संयुक्त असर लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। रोहिणी में भी 398 के बेहद खतरनाक स्तर दर्ज हुए हैं। विवेक विहार का AQI 395 भी चिंता बढ़ाने वाला है। तापमान गिरने और हवा की गति बेहद धीमी होने से प्रदूषक ज़मीन के पास ठहर गए हैं।
धौला कुआं इलाके में एक्यूआई 356, आनंद विहार में एक्यूआई 390, अलीपुर में 356, अशोक विहार में 388, चांदनी चौक में 371 और आईटीओ में 357 दर्ज किया गया है, जिसे 'बहुत खराब' कैटेगरी में रखा गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी हवा से सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों, बच्चों, अस्थमा रोगियों और दिल के मरीजों को है।
इससे पहले, बुधवार को दिल्ली का 24 घंटे का औसत एक्यूआई 327 रहा, जबकि मंगलवार को यह 352 और सोमवार को 382 दर्ज किया गया था। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और मामले की नियमित सुनवाई करने की बात कही है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिवाली के आसपास औपचारिक सुनवाई पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदूषण के कई कारण हैं और विशेषज्ञ ही समाधान बता सकते हैं। कोर्ट ने सरकार से इस दिशा में कदम उठाने की उम्मीद जताई है।
Edited By : Chetan Gour