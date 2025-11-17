दिल्ली-NCR में दमघोंटू हुई हवा, AQI फिर 400 के पार

Delhi NCR AQI Level News : दिल्ली-एनसीआर की खराब हुई हवा लोगों की सेहत बिगाड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग खराब हवा के कहर से जूझ रहे हैं। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद आदि में एक्यूआई का स्तर लगातार बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली में कई जगह एक्यूआई लेवल 400 के पार दर्ज किया गया है। लाख कोशिशों के बावजूद प्रदूषण का स्तर दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली एनसीआर में ग्रैप-3 की पाबंदियां भी बेअसर नजर आ रही हैं। प्रदूषण का जस का तस बना हुआ है।
लाख कोशिशों के बावजूद प्रदूषण का स्तर दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली एनसीआर में ग्रैप-3 की पाबंदियां भी बेअसर नजर आ रही हैं। दिल्ली एनसीआर में ग्रैप-3 की पाबंदियां भी बेअसर नजर आ रही हैं। प्रदूषण का जस का तस बना हुआ है।
ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर दिल्ली में प्रदूषण कैसे कम होगा? दिल्ली के बवाना में सोमवार की सुबह 6 बजे सबसे ज्यादा एक्यूआई लेवल 427 दर्ज किया गया है। जहांगीर पुर में 407, नरेला में 406, रोहिणी में 404 और वजीरपुर में 401 एक्यूआई दर्ज किया गया है।
दिल्ली एनसीआर में रविवार को भी वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' रही और 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 377 रहा। दिल्ली में बीते कई सालों से ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। आईएमडी ने आज अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान नौ डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई है।
