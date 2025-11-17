Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






दिल्ली-NCR में दमघोंटू हुई हवा, AQI फिर 400 के पार

Advertiesment
हमें फॉलो करें Delhi NCR AQI level

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 17 नवंबर 2025 (13:13 IST)
Delhi NCR AQI Level News : दिल्‍ली-एनसीआर की खराब हुई हवा लोगों की सेहत बिगाड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग खराब हवा के कहर से जूझ रहे हैं। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद आदि में एक्यूआई का स्तर लगातार बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। दिल्‍ली में कई जगह एक्‍यूआई लेवल 400 के पार दर्ज किया गया है। लाख कोशिशों के बावजूद प्रदूषण का स्‍तर दिल्‍ली, नोएडा और गुरुग्राम में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्‍ली एनसीआर में ग्रैप-3 की पाबंदियां भी बेअसर नजर आ रही हैं। प्रदूषण का जस का तस बना हुआ है।
 
खबरों के अनुसार, दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग खराब हवा के कहर से जूझ रहे हैं। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद आदि में एक्यूआई का स्तर लगातार बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। दिल्‍ली में कई जगह एक्‍यूआई लेवल 400 के पार दर्ज किया गया है।
ALSO READ: दिल्ली में प्रदूषण हुआ गंभीर, AQI 400 के पार, 5वीं कक्षा तक स्कूल बंद
लाख कोशिशों के बावजूद प्रदूषण का स्‍तर दिल्‍ली, नोएडा और गुरुग्राम में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्‍ली एनसीआर में ग्रैप-3 की पाबंदियां भी बेअसर नजर आ रही हैं। दिल्‍ली एनसीआर में ग्रैप-3 की पाबंदियां भी बेअसर नजर आ रही हैं। प्रदूषण का जस का तस बना हुआ है।

ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर दिल्‍ली में प्रदूषण कैसे कम होगा? दिल्‍ली के बवाना में सोमवार की सुबह 6 बजे सबसे ज्‍यादा एक्‍यूआई लेवल 427 दर्ज किया गया है। जहांगीर पुर में 407, नरेला में 406, रोहिणी में 404 और वजीरपुर में 401 एक्‍यूआई दर्ज किया गया है।
ALSO READ: दिल्लीवासियों ने उड़ाई सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां, AQI 400 पार, आतिशबाजी से प्रदूषण बढ़ा
दिल्‍ली एनसीआर में रविवार को भी वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' रही और 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 377 रहा। दिल्‍ली में बीते कई सालों से ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। आईएमडी ने आज अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान नौ डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई है।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

बिहार चुनाव में हार के बाद क्यों छिड़ी लालू परिवार में महाभारत, पढ़ें इनसाइड स्टोरी?

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels