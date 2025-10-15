Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली NCR में ग्रीन पटाखों से मनेगी दिवाली

Advertiesment
हमें फॉलो करें supreme court

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 (11:03 IST)
Supreme Court Green Crackers : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कुछ शर्तों के साथ दिल्ली NCR में ग्रीन पटाखों की बिक्री को मंजूरी दे दी। शीर्ष अदालत ने लोगों को इस दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाने की भी मंजूरी दे दी। ग्रीन पटाखों से सामान्य पटाखों की तुलना में प्रदूषण कम होता है।
 
चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि ग्रीन पटाखों की ब्रिक्री 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच ही होगी। लोग इन 3 दिनों में ग्रीन फटाके जला भी सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम आदेश में सिर्फ नेशनल एन्वायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि गश्ती दल ग्रीन पटाखा निर्माताओं की नियमित जांच करेगा। ग्रीन पटाखों के क्यूआर कोड वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे।

शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि 21 अक्टूबर के बाद पटाखों पर प्रतिबंध फिर लागू हो जाएगा। नियमों के उल्लंघन करने पर निर्माताओं और विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
 
अदालत ने पिछली सुनवाई में कहा था कि दिल्ली-एनसीआर में पटाखा फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना न तो व्यावहारिक है और न ही आदर्श स्थिति है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे बैन पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

LIVE: बड़ी खबर, दिवाली पर दिल्ली NCR में बिकेंगे ग्रीन पटाखे

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels