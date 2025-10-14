बिहार में भाजपा की पहली सूची जारी, डिप्टी CM सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को भी टिकट

BJP releases first list for Bihar elections: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Elections 2025) के लिए भाजपा ने 71 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को तारापुर से टिकट दिया गया है, जबकि विजय सिन्हा लखीसराय से चुनाव लड़ेंगे। सीटों के बंटवारे में भाजपा के हिस्से में 101 सीटें आई हैं, जबकि इतनी ही सीटों पर सहयोगी जनता दल के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का टिकट काट दिया है।