Bihar Chunav: बिहार का घमासान, BJP ने 60 सीटों पर तय किए नाम, कल हो सकता है ऐलान, महागठबंधन की टेंशन को AIMIM ने बढ़ाया

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली/पटना , शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 (22:35 IST)
Bihar Polls 2025 News : बिहार में चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गईं। उम्मीवारों को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। मीडिया खबरों के मुताबिक शनिवार की देर शाम भाजपा प्रत्याशियों की अंतिम सूची पर बिहार भाजपा कोर ग्रुप की मुहर लग गई है। अब केंद्रीय चुनाव समिति एवं संसदीय बोर्ड को अंतिम रूप से प्रत्याशियों की सूची पर निर्णय करना है। 
भाजपा की ओर से लगभग 60 सीटों पर एक प्रत्याशी के नाम को अंतिम रूप से तय कर दिया गया है। शेष 65 सीटों पर अभी भी दो से तीन प्रत्याशियों के नाम सूची में सम्मिलित हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक शनिवार को बिहार भाजपा कोर ग्रुप की दो दौर की बैठक बिहार प्रभारी विनोद तावड़े के आवास पर हुई। इसके बाद सूची भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को सौंपी गई। 
 
एनडीए में सीट शेयरिंग की गुत्थी सुलझी
पटना में एनडीए के घटक दलों से बारी-बारी प्रस्ताव लेने के बाद शनिवार को दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेताओं की अहम बैठक हुई। अब रविवार को सभी सहयोगी दलों के प्रमुख नेताओं के बीच निर्णायक विमर्श होगा, ताकि सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझाकर अंतिम सहमति बनाई जा सके।
INDIA का गठबंधन का टेंशन बढ़ाएगी AIMIM 
INDIA गठबंधन द्वारा खारिज करने के बाद AIMIM ने शनिवार को कहा कि वह आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, जो पिछले चुनावों में लड़ी गई सीटों की संख्या से पांच गुना अधिक है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने दावा किया कि उसका लक्ष्य बिहार में एक "तीसरा विकल्प" तैयार करना है, जहां वर्षों से राजनीति भाजपा नीत राजग और कांग्रेस-राजद गठबंधन के इर्द-गिर्द घूमती रही है।
महागठबंधन में सीट शेयरिंग सोमवार तक टली 
बिहार में महागठबंधन के सीट बंटवारे की घोषणा कम से कम सोमवार की शाम तक टल गई है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अध्यक्ष लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव रविवार को दिल्ली जा रहे हैं। सोमवार को तीनों को नौकरी के बदले जमीन केस में कोर्ट में पेश होना है। दिल्ली में तेजस्वी राहुल गांधी से मिल सकते हैं। कांग्रेस के साथ समझौते में आ रही अड़चनों को तेजस्वी कांग्रेस आलाकमान के हस्तक्षेप से दूर करवा सकते हैं। Edited by : Sudhir Sharma

