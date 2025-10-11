Dharma Sangrah

अब राहुल के लिए मांगा नोबेल, किसने की यह मांग, भाजपा ने कसा तंज

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 (15:53 IST)
Demand for Nobel Prize for Rahul Gandhi : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्‍कार की मांग के बाद अब कांग्रेस ने भी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो से राहुल गांधी की तुलना कर उन्‍हें भी नोबेल पुरस्‍कार से सम्‍मानित करने की मांग कर डाली है। दरअसल यह मांग कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने मारिया और राहुल के बीच कई समानताएं गिनाते हुए की है। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता की इस मांग पर भाजपा ने पलटवार करते हुए तंज कसा है। उल्‍लेखनीय है कि वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्‍मा‍नित किया गया है।
खबरों के अनुसार, अब कांग्रेस ने भी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो से राहुल गांधी की तुलना कर उन्‍हें भी नोबेल पुरस्‍कार से सम्‍मानित करने की मांग कर डाली है। दरअसल यह मांग कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने मारिया और राहुल के बीच कई समानताएं गिनाते हुए की है। 
कांग्रेस प्रवक्ता ने सुझाव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मचाडो के साथ राहुल गांधी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता को संविधान की रक्षा के लिए दिया गया है। भारत के विपक्षी नेता राहुल गांधी देश के संविधान को बचाने की लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि दोनों ही विपक्ष के नेता थे जो अपने-अपने देशों में लोकतांत्रिक आदर्शों के लिए लड़ रहे थे।
 
हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता की इस मांग पर भाजपा ने पलटवार करते हुए तंज कसा है। भाजपा नेता शहनवाज पूनावाला ने कहा कि राहुल बाबा को यह पुरस्कार 1 पाखंड, झूठ, 99 बार चुनाव हारने और 1975 और 1984 में लोकतंत्र और संविधान की हत्या के लिए मिलना चाहिए। अगर कोई नोबेल पुरस्कार इन चीजों के लिए हो तो उन्हें मिल ही जाएगा।
उल्‍लेखनीय है कि वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्‍मा‍नित किया गया है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने मचाडो को लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया है।
