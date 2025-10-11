Festival Posters

शी जिनपिंग से क्यों मिलना नहीं चाहते डोनाल्ड ट्रंप, फिर बढ़ेगा टैरिफ वॉर

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 (00:17 IST)
US President Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन से नाराज हो गए हैं। दरअसल, बीजिंग पर रेयर अर्थ एलिमेंट्‍स (Rare Earth Elements)  पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाने के चीन के कदम से ट्रंप भड़क गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर चीन इससे पीछे नहीं हटा तो चीनी सामान पर अमेरिका भारी टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने दक्षिण कोरिया में शी जिनपिंग से होने वाली मुलाकात को भी रद्द कर दिया है। 
 
सोशल मीडिया साइट ट्रुथ पर एक पत्र साझा करते हुए ट्रंप ने कहा कि चीन में कुछ बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं। वह बहुत आक्रामक हो रहा है। दुनिया भर के देशों को पत्र भेज रहा कि वह रेयर अर्थ से जुड़े हर एलिमेंट्‍स के निर्यात पर नियंत्रण लगाना चाहता है, फिर भले ही वह चीन में निर्मित न हो। ट्रंप ने कहा- चीन का यह फैसला बाजारों को 'अवरुद्ध' कर देगा और दुनिया के लगभग हर देश, खासकर चीन के लिए जीवन को और कठिन बना देगा। हमसे अन्य देशों ने संपर्क किया है जो इस तीव्र व्यापारिक शत्रुता से बेहद नाराज हैं, जो अचानक शुरू हुई है।
ट्रंप ने कहा कि वो अब शी जिनपिंग से मिलने का कोई कारण नहीं बनता। एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) समिट में होने वाली ट्रंप-जिनपिंग मुलाकात अब लगभग रद्द मानी जा रही है। ट्रंप ने कहा कि चीन के ये लेटर्स बेहद अनुचित हैं। ट्रंप ने कहा कि पिछले छह महीनों में चीन के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, जिससे यह कदम और भी आश्चर्यजनक हो गया है। ट्रंप ने इस सबके खिलाफ चीनी उत्पादों पर अधिक टैरिफ लगाने की बात कही है। 
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 

