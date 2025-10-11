dipawali

भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह नहीं लड़ेंगे चुनाव, क्या है इस फैसले की वजह?

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

पटना , शनिवार, 11 अक्टूबर 2025 (11:18 IST)
Bihar Assembly election : भोजपुरी अभिनेता से भाजपा नेता बने पवन सिंह ने शनिवार को बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ने के लिए भाजपा में नहीं आया था।
 
पवन सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि मैं पवन सिंह अपने भोजपुरीया समाज से बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा।
 
हाल ही में लखनऊ में पवन सिंह के घर पहुंची ज्योति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वह भावुक और रोती नजर आईं। इसके बाद पवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में सफाई दी।
 
बताया जा रहा हैं कि पत्नी ज्योति सिंह से विवाद के बाद पवन सिंह का टिकट मुश्किल में पड़ गया था। कहा जा रहा है कि टिकट कटता देख उन्होंने खुद ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। यह भी कहा जा रहा है कि पार्टी इस बार पवन सिंह को राज्यसभा भेज सकती है।
 
इस बीच पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने भी जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी। ज्योति ने कहा कि यह मुलाकात चुनावी या टिकट से संबंधित नहीं थी। उनका मकसद न्याय की गुहार लगाना था। बहरहाल इस मुलाकात से बिहार की सियासत गरमा गई थी। 
 
इससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पवन सिंह ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। इसके बाद वे बिहार की काराकाट सीट से स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े थे। इस वजह से बिहार के दिग्गज नेता उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा और यह सीट महागठबंधन के खाते में चली गई।
