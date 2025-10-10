dipawali

क्या मान गए चिराग पासवान, पीएम मोदी को लेकर दिया बड़ा बयान

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 (14:31 IST)
Chirag Paswan news in Hindi : बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद से ही राजग (NDA) में शीट शेयरिंग को लेकर घमासान जारी है। लोजपा आर नेता चिराग पासवान भी इस बार ज्यादा सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल में उनके साथ नित्यानंद राय 24 घंटे में 4 मुलाकात के चिराग को मनाने में सफल रहे हैं। पीएम मोदी को लेकर दिया गया उनका बयान भी इस बात के संकेत दे रहा है कि चिराग की नाराजगी अब कम हुई है।
 
केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय ने आज दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान से एक बार फिर मुलाकात की। इसके बात मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि बातचीत सकारात्मक माहौल में चल रही है और हर एक बिंदु पर चर्चा की जा रही है।
 
उन्होंने कहा कि हम सभी छोटे मुद्दों, सीटों, उम्मीदवारों और प्रचार पर चर्चा करना चाहते हैं। इस अवसर पर उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने पर उन्हें अपने सम्मान की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
 
चिराग के बयान के बाद माना जा रहा है कि राजद के घटक दलों जदयू, भाजपा और लोजपा आर के बीच सीट शेयरिंग पर बात बन सकती है। अगर चिराग मान जाते हैं तो जदयू 105 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। 
 
उल्लेखनीय है कि बिहार में पहले चरण की 121 विधानसभा सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्य में 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होना है। 14 नवंबर को मतगणना के बाद चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी।
edited by : Nrapendra Gupta 

