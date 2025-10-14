KBC viral boy: अमिताभ के इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया KBC का बदतमीज बच्चा, शून्य धनराशि पर हुआ आउट, क्या आप जानते हैं जवाब

KBC kid controversy: कौन बनेगा करोड़पति (KBC) हमेशा से ज्ञान और मनोरंजक पलों का संगम रहा है। जहां एक ओर कंटेस्टेंट्स के ज्ञान की परीक्षा होती है, वहीं होस्ट और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का अंदाज शो को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। लेकिन हाल ही में प्रसारित हुए एक एपिसोड ने सवालों से ज़्यादा एक कंटेस्टेंट के 'अति आत्मविश्वास' को लेकर सुर्खियां बटोरीं। उनके इस 'बदतमीजी' भरे लहजे को कई सोशल मीडिया यूजर्स ने 'घमंड' और 'ओवर कॉन्फिडेंस' बताया।





Hot Seat पर बैठते ही अमिताभ जी की बदतमीजी: गुजरात के गांधीनगर से आए इशित भट्ट नाम के एक जूनियर कंटेस्टेंट ने हॉट सीट पर आते ही अपने बर्ताव से दर्शकों और सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींचा। पांचवीं कक्षा के छात्र इशित ने गेम शुरू होते ही अमिताभ बच्चन को 'नियम' समझाने से मना कर दिया और कहा कि उन्हें सब पता है। इतना ही नहीं, शुरुआती सवालों के जवाब भी उन्होंने ऑप्शन आने से पहले ही दे दिए और बिग बी से बार-बार 'लॉक' करने को कहते रहे। तीसरे सवाल, "खेल की शुरुआत में, शतरंज के बोर्ड पर कितने राजा होते हैं?" का जवाब उन्होंने झट से 'दो' दिया, मानों यह कोई पूछने वाला सवाल ही न हो।





किस सवाल से End हुआ इशित का KBC सफर: यह आत्मविश्वास तब भारी पड़ा जब अमिताभ बच्चन ने उनसे पांचवां सवाल पूछा, जो था: "वाल्मीकि रामायण के प्रथम कांड का नाम क्या है?" इस बार इशित का कॉन्फिडेंस डगमगा गया और उन्होंने पहली बार विकल्पों की मांग की। बिग बी ने ऑप्शन दिए: अ) अयोध्या कांड ब) बालकांड स) अरण्यकांड द) किष्किंधा कांड.





इशित ने जल्दबाजी में अयोध्या कांड को लॉक करने को कहा, यहां तक कि बिग बी के पूछने पर भी उन्होंने 'एक क्या चार लॉक लगा दो, लेकिन लॉक करो' जैसे अंदाज में जवाब दिया। लेकिन यह अति-उत्साह उन्हें ले डूबा।





क्या था सही जवाब: वाल्मीकि रामायण में कुल सात कांड हैं, जिनमें बालकांड सबसे पहला है। यह कांड भगवान राम और उनके भाइयों के जन्म, बाल लीलाओं, ऋषि विश्वामित्र के साथ वन गमन, राक्षसों का वध और सीता जी के साथ विवाह तक की घटनाओं का वर्णन करता है। अयोध्या कांड दूसरा अध्याय है, जिसमें राम के राज्याभिषेक की तैयारी, कैकेयी का वरदान मांगना और राम, सीता, लक्ष्मण का वन गमन शामिल है।

इस आसान से मगर महत्वपूर्ण सवाल का गलत जवाब देने के कारण इशित भट्ट शून्य धनराशि पर आउट हो गए। अमिताभ बच्चन ने भी अंत में इशित को विनम्रता से समझाया कि कैसे 'ओवर कॉन्फिडेंस' कभी-कभी गलतियां करवा देता है।

