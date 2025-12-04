एयर इंडिया पर नाराज हुई अनुष्का शंकर, फ्लाइट में सफर के दौरान टूटा सितार

दिवंगत महान सितारवादक रविशंकर की बेटी अनुष्का शंकर भी सितार वादक हैं। हाल ही में अनुष्का शंकर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर एयर इंडिया एयरलाइन पर गुस्सा जाहिर किया है। दरअसल, एयर इंडिया की फ्लाइट में सफर करते वक्त अनुष्का का सितार टूट गया।

अनुष्का शंकर ने टूटे हुए सितार का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उन्होंने बताया कि फ्लाइट से आने के बाद उन्होंने देखा कि सितार में दरारें आ गई हैं, जबकि सफर से पहले उनका सितार बिल्कुल ठीक था। वीडियो के कैप्शन में अनुष्का ने लिखा, एयर इंडिया ने मेरे सितार के साथ जिस तरह बर्ताव किया है, उससे बहुत परेशान और टूटी हुई हूं। ऐसा नुकसान जानबूझ कर किए गए नुकसान के बिना दुनिया में कैसे मुमकिन है।

उन्होंने लिखा, ये और ज्यादा दुखद है, क्योंकि मैंने लंबे समय बाद एयर इंडिया में सफर किया था और ऐसा लगता है कि इंडियन इंट्रूमेंट भी उनके साथ सुरक्षित नहीं रह सकता, जबकि दूसरे एयरलाइन्स पर हजारों उड़ानों में मेरा एक पेग (तार कसने वाली कुंडी) भी आउट ऑफ ट्यून नहीं गया।

वीडियो में अनुष्का कह रही हैं। लंबे समय के बाद मैं पहली बार एयर इंडिया से उड़ान भर रही थी। आप ही वह देश हैं, जिसका यह संगीत है। 15-17 सालों में मेरे वाद्य यंत्र के साथ ऐसा पहली बार हुआ है। पहले मैं अपने सितार के ऊपरी हिस्से को देख रही थी और मुझे लगा कि इसकी धुन वाकई बिगड़ गई है। धुन ठीक करने के बाद, मैंने इसे बजाने के लिए उठाया और तभी मुझे एहसास हुआ...।

अनुष्का ने एयर इंडिया से सवाल किया, 'आपने यह कैसे किया? मेरे पास स्पेशल क्लास है, आप हैंडलिंग फीस लेते हैं और फिर भी आपने ऐसा किया?

अनुष्का शंकर के इस वीडियो पर कई सेलेब्स रिएक्शन दे रहे हैं। विशाल ददलानी ने लिखा, 'हे भगवना, यह दिल दहला देने वाला है। मुझे बहुत दुख है।' कॉमेडियन जाकिर खान ने लिखा, 'ये बेहद हार्ट ब्रेकिंग है।' संगीतकार अन्विता शंकर ने कहा, 'यह अविश्वसनीय है। एयर इंडिया ने सितार को कितनी बुरी तरह से संभाला होगा कि उन सुरक्षित हार्ड केसों में ऐसा हुआ!!?? मुझे बहुत दुख है।'