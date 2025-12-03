मनोज बाजपेयी की 'द फैमिली मैन सीजन 3' ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, बनी 2025 की सबसे ज्यादा देखी गई सीरीज

Festival Posters

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 3 दिसंबर 2025 (17:39 IST)
प्राइम वीडियो की ओरिजिनल सीरीज 'द फैमिली मैन सीजन 3' को दर्शकों का जबरदस्त‍ रिस्पॉन्स मिल रहा है। वहीं अब प्राइम वीडियो ने इस सीरीज के रिकॉर्ड-तोड़ प्रदर्शन का ऐलान किया। 21 नवंबर को रिलीज़ हुए इस सीज़न ने लॉन्च वीक में ही भारत में साल की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली सीरीज़ बनकर बड़ा मुकाम हासिल किया है। 
 
इस फ्रैंचाइज़ी के अब तक के सबसे दमदार सीज़न के रूप में अपनी पहचान पक्की कर ली। रिलीज़ के पहले ही हफ्ते में यह सीज़न भारत के 96% पिन कोड तक पहुंच गया। अपने रोमांचक और हाई-स्टेक्स स्पाई-एक्शन थ्रिलर फॉर्मेट की वजह से इसे ज़बरदस्त फैनडम मिला, जिसने इसे यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, सिंगापुर और मलेशिया समेत 35 से ज़्यादा देशों में टॉप 5 में पहुंचा दिया। 
 
इसने न सिर्फ अपने पिछले दोनों सीज़न्स बल्कि 2025 में प्राइम वीडियो के किसी भी दूसरे टाइटल के बनाए रिकॉर्ड्स को भी पीछे छोड़ दिया। 2019 में प्राइम वीडियो पर शुरुआत से ही द फैमिली मैन दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों की पसंदीदा सीरीज़ रही है। अब जब सीज़न 3 ने अपना सबसे दमदार ओपनिंग वीक दिया है, तो ये साफ है कि इस फ्रैंचाइज़ी का असर और लोकप्रियता भारत से लेकर दुनिया भर में लगातार और मज़बूत होती जा रही है।
 
webdunia
प्राइम वीडियो इंडिया के डायरेक्टर और हेड ऑफ़ ओरिजिनल्स, निखिल मधोक ने कहा, द फैमिली मैन के लिए दर्शकों का जबरदस्त प्यार और सम्मान इस सीज़न की शानदार सफलता में साफ दिखाई देता है। हर नए सीज़न के साथ यह सीरीज़ नए रिकॉर्ड बनाती जा रही है और और भी ज़्यादा दर्शकों को अपनी तरफ खींच रही है। 
 
उन्होंने आगे कहा, जबरदस्त कहानी, दमदार परफ़ॉर्मेंस, और राज–डीके का खास अंदाज़, उनकी अलग तरह की कहानी कहने की शैली और दिल धड़का देने वाला थ्रिल, यही सब इसे इतना पसंदीदा बनाता है और दर्शकों की पहली पसंद बनाए रखता है।
 
राज एंड डीके ने कहा, द फैमिली मैन को जो लगातार प्यार और सराहना मिलती रही है, उसके लिए हम दिल से आभारी हैं। दर्शकों का यही अटूट प्यार है जिसने इस सीरीज़ को उम्र, क्षेत्र और भाषा सब सीमाओं से ऊपर उठाकर इतना लोकप्रिय बनाया है। चार साल के इंतज़ार के बाद भी इस सीज़न को मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स हमें यह भरोसा दिलाता है कि वे हमारी मेहनत को समझते हैं। 
 
यह सीज़न राज एंड डीके की टीम द्वारा उनके बैनर D2R फिल्म्स के तहत बनाया गया है। इसमें एक बार फिर लौट रहे हैं आइकोनिक जासूस श्रीकांत तिवारी (मनोज बाजपेयी)। इस बार कास्ट में कई नए चेहरे भी शामिल हुए हैं जैसे जयदीप अहलावत (रुक्मा) और निमरत कौर (मीरा)। इसके साथ ही पिछली सीज़न की पसंदीदा टीम भी वापस आई है। 
 

