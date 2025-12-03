Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






44 साल की 'अंगूरी भाभी' ने फटी जींस पहन किलर अंदाज में दिए पोज, देखिए शुभांगी अंत्रे का ग्लैमरस अंदाज

Advertiesment
हमें फॉलो करें Angoori Bhabhi hot photos

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 3 दिसंबर 2025 (15:53 IST)
शुभांगी अत्रे ने फेमस कॉमेडी शो 'भाबीजी घर पर हैं' में अंगूरी भाभी का किरदार निभाकर जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है। हालांकि शुभांगी अब इस शो को अलविदा कह चुकी हैं। शुभांगी एक्टिंग के अलावा अपनी ग्लैमरस अदाओं के लिए भी मशहूर हैं। 
 
webdunia
भले ही शो में शुभांगी का देसी और संस्कारी अंदाज देखने को मिलता था। लेकिन रियल लाइफ में वह काफी हॉट एंड ग्लैमरस हैं। शुभांगी अक्सर फैंस के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। 
 
webdunia
हाल ही में शुभांगी अत्रे ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस का मस्तीभारा अंदाज देखने को मिल रहा है। 
 
webdunia
तस्वीरों में शुभांगी व्हाइट कलर की टॉप और फटी हुई जींस पहने नजर आ रही हैं। वह घर में लगे झूले पर मस्ती करती दिख रही हैं। 
 
webdunia
शुभांगी ने मिनिमल मेकअप और बालों की चोटी बनाकर अपना लुक कम्प्लीट किया है। उन्होंने अपने लुक को कूल बनाने के ‍लिए गॉगल्स भी लगाए हैं। 
 
webdunia
44 साल की शुभांगी अत्रे इन तस्वीरों में कॉलेज की किसी लड़की जैसी दिख रही हैं। फैंस एक्ट्रेस की तस्वीरों पर कमेंट करके उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने की कार्तिक आर्यन की तारीफ, बोलीं- पूरी फिल्म का रखते हैं ख्याल

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels