स्मृति मंधाना से शादी पोस्टपोन होने के बाद क्या पलाश प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे? वायरल तस्वीर से बढ़ी चर्चा

बुधवार, 3 दिसंबर 2025
Palash Muchhal Premanandji Maharaj : स्मृति मंधाना और म्यूज़िक कम्पोज़र पालाश मुच्छल की शादी अचानक टलने के बाद लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। शादी वाले दिन स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, जिसके बाद सभी रस्में रोक दी गईं। इसके तुरंत बाद पालाश की तबीयत भी खराब हो गई और उन्हें भी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा।
 
इस पूरी स्थिति के बीच सोशल मीडिया पर एक नई तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। इस फोटो में एक शख्स को मास्क पहने वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के सामने बैठे देखा जा रहा है। लोग दावा कर रहे हैं कि यह पालाश मुच्छल हैं, लेकिन इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तस्वीर में व्यक्ति सफेद शर्ट, काले जैकेट और मास्क में नजर आ रहा है।


यह फोटो इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि शादी टलने के बाद पालाश की यह कथित तौर पर दूसरी सार्वजनिक झलक मानी जा रही है। इससे पहले वे मुंबई एयरपोर्ट पर दिखाई दिए थे।

इसी बीच, सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा थी कि शादी की नई तारीख 7 दिसंबर तय कर दी गई है। लेकिन स्मृति के भाई श्रवण मंधाना ने इन खबरों को साफ तौर पर गलत बताया। उनका कहना है,
“मुझे ऐसी किसी तारीख की जानकारी नहीं है। फिलहाल शादी अभी भी पोस्टपोन है।”
 
शादी के बाद उठी अफवाहों और चर्चाओं के बीच दोनों परिवार काफी शांत हैं और किसी ने भी कोई नया बयान नहीं दिया है। शादी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं, हल्दी, मेहंदी और संगीत जैसे फंक्शन भी हो चुके थे। लेकिन स्मृति के पिता की हालत बिगड़ने से सब रोकना पड़ा।
 
उधर, पालाश की मां का कहना है कि स्मृति के पिता की तबीयत देखकर पालाश भी भावनात्मक रूप से टूट गए थे, इसी कारण उनकी भी तबीयत खराब हुई। परिवार का कहना है कि शादी टालने का फैसला सबसे पहले पालाश ने ही लिया।
 
सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के बीच, दोनों स्मृति और पालाश ने इंस्टाग्राम बायो में "इविल आई" (Evil Eye) इमोजी भी जोड़ दिया है, जिससे फैंस और भी ज्यादा कयास लगा रहे हैं। फिलहाल, शादी को लेकर कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया है।

