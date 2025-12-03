Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






IMDb ने जारी की 2025 के सबसे पॉपुलर भारतीय सितारों की लिस्ट, सैंयारा के अहान पांडे और अनीत अनीत पड्डा छाए

Advertiesment
हमें फॉलो करें Saiyaara: Reasons Ahaan and Annetsuccess

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 3 दिसंबर 2025 (11:49 IST)
IMDb ने 2025 के सबसे लोकप्रिय भारतीय सितारों और निर्देशकों की वार्षिक लिस्ट जारी कर दी है। यह रैंकिंग पूरी तरह IMDb के 250 मिलियन मासिक विज़िटर द्वारा देखे गए पेज-व्यूज़ पर आधारित होती है, इसलिए इसे फैन इंटरेस्ट का एक सबसे विश्वसनीय पैमाना माना जाता है। इस बार रोमांटिक ड्रामा फिल्म ‘सैयारा’ के लीड कलाकार अहान पांडे और अनीत पड्डा ने पूरे साल छाई रहने वाली लोकप्रियता के दम पर टॉप दो स्थान अपने नाम किए हैं। फिल्म के निर्देशक मोहित सूरी ने भी 2025 के सबसे लोकप्रिय भारतीय निर्देशक का खिताब हासिल किया है।
 
‘सैयारा’ का जादू: अहान पांडे और अनीत पड्डा बने 2025 के IMDb सुपरस्टार्स
अहान पांडे ने अपनी पहली ही फिल्म से वह मुकाम छू लिया, जिसे हासिल करने में कई कलाकार सालों लगा देते हैं। IMDb की टॉप 10 सितारों की लिस्ट में अहान नंबर 1 पर बने हैं। IMDb ने अगस्त 2025 में अहान और अनीत दोनों को “ब्रेकआउट स्टार” STARmeter Award भी दिया था, जो नए सितारों की उभरती लोकप्रियता का मजबूत संकेत माना जाता है।
 
अहान ने इस सम्मान के लिए अपने फैंस का आभार जताते हुए कहा कि यह उनके करियर की शुरुआत को और भी खास बना देता है। उन्होंने निर्देशक मोहित सूरी, निर्माता आदित्य चोपड़ा और कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा को अपने सफर के सबसे बड़े स्तंभ बताया।
 
दूसरी ओर, अनीत पड्डा, जो IMDb की 2025 सूची में दूसरे स्थान पर रहीं, ने कहा कि ‘सैयारा’ ने उनकी ज़िंदगी बदल दी और यह जानकर खुशी होती है कि दर्शकों ने ‘वाणी’ के किरदार से इतना जुड़ाव महसूस किया। उन्होंने भी मोहित सूरी और पूरी टीम का धन्यवाद दिया और इसे अपने करियर के नए अध्याय की शुरुआत बताया।
 
IMDb के अनुसार 2025 के टॉप 10 भारतीय सितारे
IMDb के आंकड़ों के अनुसार, इस साल केवल दो कलाकार, इशान खट्टर और तृप्ति डिमरी, ऐसे हैं जो 2024 की टॉप लिस्ट में थे और अब भी 2025 में अपनी जगह बनाए हुए हैं। इस साल की लिस्ट में वे सितारे हैं जिन्होंने नए काम, विविध किरदारों और बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ लगातार चर्चा बटोरी:
 
1. अहान पांडे
2. अनीत पड्डा
3. आमिर खान
4. इशान खट्टर
5. लक्ष्य
6. रश्मिका मंदाना
7. कल्याणी प्रियदर्शन
8. तृप्ति डिमरी
9. रुक्मिणी वसंथ
10. ऋषभ शेट्टी
 
रश्मिका मंदाना को भी IMDb के अनुसार 2025 में कई भाषाओं में रिलीज़ हुई फिल्मों के चलते ख़ास जगह मिली। ‘छावा’, ‘सिकंदर’, ‘थम्मा’, और तेलुगू फिल्मों ‘कुबेरा’ व ‘द गर्लफ्रेंड’ ने उन्हें सालभर चर्चा में रखा।
 
2025 के सबसे लोकप्रिय भारतीय निर्देशक: मोहित सूरी नंबर 1
IMDb ने इस बार पहली बार सबसे लोकप्रिय भारतीय निर्देशकों की एक अलग रैंकिंग पेश की है। इस सूची में ‘सैयारा’ के निर्देशक मोहित सूरी पहले स्थान पर रहे। IMDb इंडिया की हेड यामिनी पटोदिया के अनुसार, यह दौर ऐसा है जहां निर्देशकों की पहचान और उनकी स्टोरीटेलिंग मजबूत ‘फैंडम’ बनाती है, कई बार एक्टर्स के बराबर।
 
IMDb Top 10 Popular Directors 2025:
  • मोहित सूरी
  • आर्यन खान
  • लोकेश कनगराज
  • अनुराग कश्यप
  • पृथ्वीराज सुखुमारन
  • आर.एस. प्रसन्ना
  • अनुराग बसु
  • डॉमिनिक अरुण
  • लक्ष्मण उतेकर
  • नीरज घेवन
 
इस सूची में एक विशेष नाम है, आर्यन खान, जिन्होंने अपनी वेब सीरीज़ The Ba**ds of Bollywood* से डायरेक्टोरियल डेब्यू किया और सबसे कम उम्र के निर्देशक बनकर इस लिस्ट में जगह बनाई।
 
भारत की नई आवाज़ें और बदलती इंडस्ट्री
IMDb की इस सूची से यह साफ झलकता है कि भारत में सिनेमा और कंटेंट खपत का पैटर्न तेज़ी से बदल रहा है। दर्शक अब सिर्फ स्टार्स ही नहीं, बल्कि कहानी लिखने और फिल्म गढ़ने वाले निर्देशकों में भी गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। नीरज घेवन जैसे निर्देशक, जिनकी फिल्म ‘होमबाउंड’ भारत की ओर से 2026 एकेडमी अवॉर्ड्स में भेजी गई है, भी इस बदलाव के उदाहरण हैं।
 
अहान पांडे और अनीत पड्डा की धमाकेदार एंट्री और शीर्ष निर्देशक के रूप में मोहित सूरी का दबदबा, यह सब मिलकर दिखाता है कि 2025 भारतीय सिनेमा के लिए नई ऊर्जा और नए नेतृत्व का साल रहा है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

कपिल शर्मा का खुलासा: रोमांटिक सीन देखते ही गिन्नी को हुई जलन, कपिल बोले- हाथ कांप रहे थे

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels