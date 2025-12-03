rashifal-2026

चार एक्शन मास्टर्स के साथ 'धुरंधर' में बनाया गया हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा एक्शन कैनवास

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 3 दिसंबर 2025 (13:46 IST)
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। धुरंधर मुख्यधारा की हिंदी सिनेमा में देखी गई सबसे महत्वाकांक्षी एक्शन टीमों में से एक को पेश करती है। एक ही एक्शन डायरेक्टर पर निर्भर रहने के बजाय, फिल्म चार विशेषज्ञों एजाज़ गुलाब, सी-यंग ओह, यानिक बेन और रामज़ान बुलुत को साथ लाती है, जो स्टंट डिज़ाइन की अलग-अलग शैलियों से आते हैं। 
 
यह चयन जानबूझकर किया गया है; फिल्म के पैमाने को ऐसे एक्शन की जरूरत थी जो हर सीक्वेंस में अलग महसूस हो, जिसके लिए ऐसी विशेषज्ञताओं के संयोजन की आवश्यकता थी जो भारतीय सिनेमा में शायद ही कभी एक साथ दिखाई देती हैं।
 
 
webdunia
फिल्म के पहले लुक से लेकर पावर-पैक ट्रेलर तक, दर्शकों को सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किए गए एक्शन सीक्वेंस दिखाए गए हैं, जो स्टंट के पैमाने और सटीकता का परिचय देते हैं। प्रोडक्शन से जुड़े सूत्रों के अनुसार, फिल्म में जटिल सेट-पीसेज़ और ऐसे सीक्वेंस शामिल हैं जिन्हें तकनीकी योजना के साथ तैयार किया गया है ताकि हर पल अलग और प्रभावशाली लगे।
 
हर एक्शन डायरेक्टर फिल्म की एक्शन भाषा में एक विशिष्ट परत जोड़ता है
एजाज़ गुलाब बड़े आउटडोर यूनिट्स, सटीक वाहन सीक्वेंस और नियंत्रित टकराहटों के साथ क्लासिक भारतीय प्रैक्टिकल एक्शन लाते हैं।
 
सी-यंग ओह कोरियाई क्लोज़-कॉम्बैट की सटीकता जोड़ते हैं  प्रॉक्सिमिटी, तीखे वार, टाइट रिद्म और तनाव-आधारित कोरियोग्राफी पर ज़ोर देते हुए।
 
यानिक बेन यूरोपीय पार्कौर-शैली की मूवमेंट के साथ फिल्म की गतिशीलता का विस्तार करते हैं — मल्टी-लेवल चेस, जटिल एरियल रिगिंग और फ्लूइड स्पैशियल जियोग्राफी के साथ।
 
रामज़ान बुलुत यूरोपीय–तुर्की क्लोज़-क्वार्टर्स रियलिज़्म को पूरक करते हैं, जो फुटवर्क, बॉडी वेट और टैक्टिकल पोज़िशनिंग पर आधारित है।
 
एक साथ मिलकर, वे एक ऐसा एक्शन स्टाइल बनाते हैं जो भारतीय दमखम, कोरियाई तीखापन, यूरोपीय गतिशीलता और तुर्की यथार्थवाद को एक सहज संरचना में बुनता है।
 
फिल्म के एक्शन सीक्वेंस सूक्ष्म योजना के साथ तैयार किए गए हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर पंच, चेस और स्टंट अलग महसूस हो। धुरंधर अपने सीक्वेंस को संरचित सिनेमाई सेट-पीस के रूप में प्रस्तुत करती है, एक ऐसा अनुभव पैदा करते हुए जो हर मोड़ पर दर्शकों को बांधे रखे।
 
धुरंधर में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल की मजबूत एंसेंबल कास्ट शामिल है। यह हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर आदित्य धर द्वारा लिखी, निर्देशित और निर्मित की गई है, और ज्योति देशपांडे तथा लोकेश धर द्वारा निर्मित है। फिल्म 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। 

