'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने की कार्तिक आर्यन की तारीफ, बोलीं- पूरी फिल्म का रखते हैं ख्याल

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 3 दिसंबर 2025 (15:02 IST)
फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' साल की सबसे बड़ी रोमांटिक मूवी बताई जा रही है। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे लीड रोल में नजर आने वाली हैं। हाल ही में अनन्या पांडे ने फिल्म के को-स्टार कार्तिक आर्यन की प्रोफेशनलिज़्म और सेट पर उनकी गर्मजोशी की खुलकर तारीफ की है। 
 
अनन्या पांडे ने बताया कि उनके साथ काम करना हमेशा क्यों सुखद अनुभव होता है। एक्ट्रेस ने कहा, मैं कार्तिक के आस-पास हमेशा बहुत कंफ़र्टेबल महसूस करती हूं। मुझे लगता है कि वह सेट पर मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि मुझे पता होता है कि वह सिर्फ़ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने किरदार, अपनी टीम और फिल्म के साथ सबके लिए सोचते हैं।
 
webdunia
अनन्या ने सेट पर बने मज़ेदार और सहयोगपूर्ण माहौल के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, उनके साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है। माहौल हमेशा मज़ाकिया और हल्का-फुल्का रहता है। ज़्यादा गंभीरता नहीं होती, और हर कोई अपनी राय बेझिझक दे सकता है। सच कहूं तो सात साल बाद भी उनके साथ काम करके वही खुशी महसूस हुई, जो पति पत्नी और वो के दौरान हुई थी।
 
अनन्या की बातें कार्तिक की अपने काम, अपनी टीम और पूरी फिल्म के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं और यही वजह है कि ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ प्रशंसकों के बीच पहले से ही बेहद चर्चा का विषय बन गई है।
 
webdunia
फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का निर्देशक समीर विद्वांस ने किया है। इसका निर्माण करण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्व मेहता, शरीन मंत्री केडिया, किशोर अरोड़ा और भूमिका तिवारी ने किया है। यह फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
 

