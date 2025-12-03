Hanuman Chalisa

आमिर खान ने किया जासूसी फिल्म 'हैप्पी पटेल' का ऐलान, वीर दास-मोना सिंह आएंगे लीड रोल में नजर

बुधवार, 3 दिसंबर 2025 (14:17 IST)
आमिर खान प्रोडक्शंस की अनोखी जासूसी फिल्म 'हैप्पी पटेल' की घोषणा हो गई है। यह फिल्म वीर दास के डायरेक्टोरियल डेब्यू को चिन्हित करती है, जिसमें वीर दास और मोना सिंह लीड रोल्स में नजर आएंगे। जैसे इसका टाइटल मज़ेदार है, वैसे ही मेकर्स ने फिल्म का अनाउंसमेंट वीडियो और भी मज़ेदार अंदाज में रिलीज़ किया है। 
 
इस वीडियो में आमिर खान और वीर दास दिखाई दे रहे हैं। हैप्पी पटेल की घोषणा बिल्कुल हटके और बेहद मजेदार तरीके से की गई है। वीडियो में आमिर खान, वीर दास से पूछते नजर आते हैं कि आखिर वो फिल्म में एक्शन, रोमांस और यहां तक कि आइटम नंबर को किस अंदाज़ में दिखाने वाले हैं। 
 
आमिर को लगातार यह चिंता सताती दिखती है कि दर्शक इस सब पर कैसा रिस्पॉन्स देंगे, जबकि उसी समय वीडियो में दूसरे लोग फिल्म की जमकर तारीफ करते नजर आते हैं। उनकी बातचीत का यह मजेदार कंट्रास्ट पूरे अनाउंसमेंट को बेहद मनोरंजक बना देता है। इतना तो पक्का है कि एक बिल्कुल अलग तरह की सिनेमा आने वाली है।
 
और सबसे खास बात ये है कि आमिर खान प्रोडक्शंस हमेशा हटकर और अनोखी कहानियाँ बड़े ही सलीके से पेश करता आया है। इस बार वो मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन वीर दास के साथ काम कर रहे हैं, जो न सिर्फ अपनी कॉमेडी स्पेशल्स के साथ दुनिया भर में परफॉर्म कर चुके हैं। यह फिल्म वीर दास का आमिर खान प्रोडक्शंस के साथ दिल्ली बेली के बाद दूसरा कोलैबोरेशन है। यह फिल्म 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
 

