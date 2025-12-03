Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






जिम्मी शेरगिल के इस फैसले से नाराज हो गया था परिवार, 1 साल तक नहीं की थी बात

Advertiesment
हमें फॉलो करें jimmy shergill birthday

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 3 दिसंबर 2025 (14:42 IST)
बॉलीवुड एक्टर जिमी शेरगिल 3 दिसंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं।‍ जिम्मी ने बॉलीवुड के अलावा कई पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। अपनी दमदार एक्टिंग से जिम्मी शेरगिल ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। 
 
जिम्मी शेरगिल का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक सिख परिवार में हुआ था। 1985 में जिम्मी का परिवार पंजाब चला गया। ‍एक्टर ने खुलासा किया था कि 18 साल की उम्र तक वो पगड़ी पहना करते थे, लेकिन हॉस्टल में उन्हें अपने लंबे बालों को मैनेज करने में काफी दिक्कत आती थी।
 
webdunia
इस वजह से जिम्मी शेरगिल ने अपने बाल कटवा लिए थे। इसके बाद उनका परिवार खूब नाराज हुआ। जिम्मी के परिवार के अन्य सदस्यों ने भी उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। 
 
जिमी शेरगिल से माता-पिता की नाराजगी का यह सिलसिला करीब एक वर्ष तक चला। हालांकि, किसी तरह माता-पिता की नाराजगी दूर हुई तो उन्होंने बेटे से बातचीत शुरू की। जिम्मी के पिता उनकी एक्टिंग के भी खिलाफ थे। आज जिमी शेरगिल एक बेहतरीन एक्टर होने के साथ शानदार प्रोड्यूसर भी हैं। 
 
जिम्मी शेरगिल ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1996 में फिल्म 'माचिस' से की थी। हालांकि उन्हें पहचान फिल्म 'मोहब्बतें' से मिली।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

आमिर खान ने किया जासूसी फिल्म 'हैप्पी पटेल' का ऐलान, वीर दास-मोना सिंह आएंगे लीड रोल में नजर

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels