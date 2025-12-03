जिम्मी शेरगिल के इस फैसले से नाराज हो गया था परिवार, 1 साल तक नहीं की थी बात

बॉलीवुड एक्टर जिमी शेरगिल 3 दिसंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं।‍ जिम्मी ने बॉलीवुड के अलावा कई पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। अपनी दमदार एक्टिंग से जिम्मी शेरगिल ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है।

जिम्मी शेरगिल का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक सिख परिवार में हुआ था। 1985 में जिम्मी का परिवार पंजाब चला गया। ‍एक्टर ने खुलासा किया था कि 18 साल की उम्र तक वो पगड़ी पहना करते थे, लेकिन हॉस्टल में उन्हें अपने लंबे बालों को मैनेज करने में काफी दिक्कत आती थी।

इस वजह से जिम्मी शेरगिल ने अपने बाल कटवा लिए थे। इसके बाद उनका परिवार खूब नाराज हुआ। जिम्मी के परिवार के अन्य सदस्यों ने भी उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे।

जिमी शेरगिल से माता-पिता की नाराजगी का यह सिलसिला करीब एक वर्ष तक चला। हालांकि, किसी तरह माता-पिता की नाराजगी दूर हुई तो उन्होंने बेटे से बातचीत शुरू की। जिम्मी के पिता उनकी एक्टिंग के भी खिलाफ थे। आज जिमी शेरगिल एक बेहतरीन एक्टर होने के साथ शानदार प्रोड्यूसर भी हैं।

जिम्मी शेरगिल ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1996 में फिल्म 'माचिस' से की थी। हालांकि उन्हें पहचान फिल्म 'मोहब्बतें' से मिली।