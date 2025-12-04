शिरडी साई बाबा संस्थान को कोर्ट से मिली मंजूरी, सुधीर दलवी को इलाज के लिए देंगे 11 लाख रुपए

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सुधीर दलवी बीते काफी समय से बीमार चल रहे हैं। 1977 में आई फिल्म 'शिरडी के साईबाबा' में साई बाबा का किरदार निभाकर लोकप्रियता हासिल करने वाले सुधीर जानलेवा इंफेक्शन से जूझ रहे हैं। एक्टर के इलाज के लिए उनके परिवार ने आर्थिक मदद की मांग की थी।

इस मामले पर संज्ञान लेते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिरडी साई बाबा संस्थान को सुधीर दलवी को आर्थिक मदद देने की अनुमति दे दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने सुधीर दलवी को 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मंजूरी दी है। एक्टर 8 अक्टूबर से मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं।

ट्रस्ट की ओर से सुधीर दलवी के इलाज के लिए 11 लाख रुपए की आर्थिक मदद की अनुमति देने के लिए याचिका दायर की गई थी। पहले के आदेश के अनुसार, ट्रस्ट को खर्च के लिए हाई कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान संस्थान के वकील ने बताया कि कोर्ट द्वारा गठित एड-हॉक मेंटी ने 86 साल के सुधीर को आर्थिक मदद देने का फैसला किया है।

उन्होंने बताया कि सुधीर को साई बाबा के रोल के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। वो मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। संस्थान को 30 अक्टूर 2025 को एक लेटर मिला था ‍जिसमें सुधीर के लिए 15 लाख की मदद मांगी गई थी।

जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस हितेन एस. वेनेगावकर की बेंच ने कहा, ट्रस्ट खर्च उठा सकता है। लोगों की आस्था और दिग्गज एक्टर (सुधीर दलवी) द्वारा निभाई गई भूमिका को ध्यान में रखते हुए और साई बाबा ने जो कार्य किए, अपना जीवन लोगों के लिए समर्पित किया, उसे देखते हुए एक्टर की मदद की जा सकती है।

बता दें कि सुधीर दलवी कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम कर चुके हैं। साई बाबा के किरदार के अलावा उन्होंने रामानंद सागर की 'रामायण' में ऋषि वशिष्ठ का रोल निभाया था। इसके अलावा 'वो हुए ना हमारे', 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी', 'जय हनुमान', 'विष्णु पुराण', 'बुनियाद' और 'जुनून' जैसे टीवी शोज में भी काम किया।