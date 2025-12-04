इस वजह से 'मोहब्बतें' के लिए अमिताभ बच्चन ने ली थी महज 1 रुपए फीस

बॉलीवुड के महानायक अभिताभ बच्चन ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है। अमिताभ बच्चन की 'मोहब्बतें' हिंदी सिनेमा की कल्ट फिल्मों में से एक मानी जाती है। इसमें अमिताभ बच्चन के साथ शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय जैसे स्टार्स थे।

लेकिन क्या आपकों पता है 'मोहब्बतें' के लिए अमिताभ बच्चन ने मात्र 1 रुपए फीस ली थी। इसका खुलासा फिल्ममेकर निखिल आडवाणी ने किया था। निखिल आडवाणी ने करियर की शुरुआत में यशराज फिल्म्स के साथ काम किया था, और बताया कि तब इंडस्ट्री में किस कदर पारिवारिक माहौल था।

एक इंटरव्यू में निखिल आडवाणी से पूछा गया था कि आज के दौर में और पुराने समय में वह क्या फर्क देखते हैं। इसपर उन्होंने कहा था कि पहले लोगों में सादगी थी। फिल्में रिश्तों की बुनियाद और उनकी ताकत के बल पर बनाई जाती थीं।

निखिल आडवाणी ने अमिताभ बच्चन और यश चोपड़ा से जुड़ा एक किस्सा सुनाते हुए कहा था, जब यश चोपड़ा 'सिलसिला' बना रहे थे, तो उन्होंने अमित जी से पूछा कि तुम्हें कितनी फीस चाहिए? तो अमित जी ने कहा कि मुझे एक घर खरीदना है, इसलिए मुझे अच्छी रकम देना। तो यश जी मान गए।

उन्होंने आगे कहा था, 'मोहब्बतें' के दौरान जब यश जी ने अमित जी से पूछा कि उन्हें कितने पैसे चाहिए, तो अमित जी ने कहा कि आपने तब मुझे वो रकम दी थी, जितनी मैंने मांगी थी। इस बार मैं 1 रुपए में फिल्म करूंगा। उन्होंने वाकई वो फिल्म एक रुपए में की थी।

निखिल आडवाणी ने कहा था, उन दिनों फिल्में रिश्तों की ताकत के आधार पर बनाई जाती थीं। आजकल काफी गणना की जाती है, खूब कैल्कुलेशन के बाद फिल्में बनाते हैं। पहले इंडस्ट्री एक परिवार थी। पैम आंटी (पामेला चोपड़ा) हमारे लिए खाना बनाती थीं। वह सबसे पूछती थीं कि क्या किसी को कोई एलर्जी तो नहीं। वो मेन्यू तैयार करती थीं।