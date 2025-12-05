Hanuman Chalisa

बड़ी खबर, दिल्ली एयरपोर्ट से इंडिगो की सभी उड़ानें रद्द, क्या है देश के अन्य एयरपोर्ट का हाल?

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025 (12:30 IST)
Indigo Crisis : देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों पर संकट बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में आज रात 12 बजे तक इंडिगो की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई है। वहीं शाम 6 बजे तक चेन्नई की सभी उड़ानें भी रद्द हो गई। अब तक इंडिगों की 1000 से ज्यादा उड़ाने रद्द कर दी गई है। ALSO READ: इंडिगो की 900 से ज्यादा उड़ानें रद्द, यात्रियों की नाराजगी बढ़ी, क्या बर्बादी की कगार पर है इंडिगो?
 
मुंबई एयरपोर्ट से 104, बेंगलुरु से 102, हैदराबाद से 92 और चेन्नई एयरपोर्ट से इंडिगो की 31 उड़ानें रद्द की जा चुकी है। पुणे से 12, जम्मु एयरपोर्ट से 12 और श्रीनगर एयरपोर्ट से 10 उड़ानें रद्द कर दी गई है।

दिल्ली एयरपोर्ट ने पैसेंजर के लिए एडवाइज़री जारी करते हुए कहा कि इंडिगो की सभी डोमेस्टिक उड़ानें आज रात 11:59 बजे तक कैंसिल कर दी गई हैं। बाकी सभी एयरलाइन कंपनियों का ऑपरेशन शेड्यूल के हिसाब से जारी रहेगा। 
 
उड़ानें रद्द होने की वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसी की कनेक्टिंग फ्लाइट कैंसल हो गई तो कोई इस वजह से अपनी महत्वपूर्ण बैठक चूक गया। इस समय विभिन्न एयरपोर्ट पर सैकड़ों यात्री घंटों से टर्मिनल पर फंसे हुए हैं। उड़ान रद्द होने से नाराज यात्री एयरलाइन के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हालांकि एयरलाइन का कहना है कि जिन यात्रियों की उड़ानें प्रभावित हुई हैं, उन्हें नई यात्रा व्यवस्था या जरूरत पड़ने पर रिफंड दिया जा रहा है।
 
इंडिगो ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बयान जारी कर कहा कि उसकी टीमें MOCA, DGCA, BCAS, AAI और एयरपोर्ट ऑपरेटरों की मदद से स्थिति को सुधारने में लगी हैं।
 
इंडिगो ने कहा कि वह यात्रियों को उनकी फ्लाइट में किसी भी बदलाव की जानकारी देती रहेगी। साथ ही कंपनी ने लोगों से अपील की कि वे एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी उड़ान का स्टेटस जरूर चेक करें। एयरलाइन ने कहा कि हमें हुई असुविधा का गहरा अफसोस है और हम जल्द से जल्द अपनी सेवाओं को सामान्य करने पर ध्यान दे रहे हैं। 
 
हालात यह हैं कि इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के बाद दूसरी एयरलाइंस ने टिकटों के दाम कई गुना बढ़ा दिए हैं। जो टिकट 5-6 हजार में मिल रहा था, वह अब 30-40 हजार रुपए तक पहुंच चुका है। 
edited by : Nrapendra Gupta

