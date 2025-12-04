Delhi Air Pollution : प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर मिर्च स्प्रे, 4 को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

पिछले महीने प्रदूषण को लेकर यहां इंडिया गेट पर प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर कथित तौर पर मिर्च स्प्रे के इस्तेमाल से संबंधित मामले में 2 मजिस्ट्रेट अदालतों ने गुरुवार को 4 प्रदर्शनकारियों को सात दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। चारों आरोपी रवजोत कौर, गुरकीरत कौर, क्रांति और आयशा वाफिया हैं।

सोमवार को तीन आरोपियों, रवजोत, गुरकीरत और क्रांति को पहले जांच में सहयोग नहीं करने और उनसे हिरासत में पूछताछ की जरूरत के आधार पर तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। वाफिया को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज गया था।

वाफिया को गुरुवार को उसकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट अरिदमन सिंह चीमा के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने उसे 11 दिसंबर तक सात दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बाद में शाम को रवजोत, गुरकीरत और क्रांति को न्यायिक मजिस्ट्रेट ट्विंकल चावला के समक्ष पेश किया गया। चावला ने उन्हें सात दिन की जेल भेज दिया। Edited by : Sudhir Sharma