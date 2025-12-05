DGCA ने रोस्टर संबंधी फैसले पर लगाई रोक, जल्द खत्म होगा इंडिगो संकट!

Indigo crisis : देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से देशभर में हड़कंप मच गया। सभी एयरपोर्ट पर यात्रियों की लंबी कतारें लगी हैं। लोग घंटों से एयरपोर्ट पर बैठकर फ्लाइट्स का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने विमानन कंपनियों को FDTL नियमों से राहत देने का फैसला किया। रोस्टर संबंधी फैसले पर रोक से इंडिगो संकट के जल्द ही खत्म होने की संभावना है।

डीजीसीए ने पायलट एसोसिएशन को चिट्ठी लिखकर सहयोगी की अपील की। उसने अपने आदेश में कहा कि हवाई उड़ानों में निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है।

डीजीसीए के इस आदेश का सबसे बड़ा असर इंडिगो एयरलाइंस पर देखने को मिला। पिछले 4 दिन में इंडिगो 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर चुका है और ज्यादातर उड़ानों में देरी देखी जा रही है। इस वजह से अन्य विमानन कंपनियों का किराया भी आसमान पर पहुंच गया।

edited by : Nrapendra Gupta