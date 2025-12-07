IndiGo crisis : DGCA ने इंडिगो के CEO को जारी किया नोटिस, सामान और किराया रिफंड करने के निर्देश

IndiGo crisis News : लगातार 5 दिनों से इंडिगो की उड़ानों में काफी व्यवधान आ रहा है, सैकड़ों उड़ानें रद्द हो रही हैं और विमानों के परिचालन में देरी हो रही है, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी हो रही है। विमानन नियामक डीजीसीए ने इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पीटर एल्बर्स और जवाबदेह प्रबंधक इसिद्रो पोरकेरस को कारण बताओ नोटिस जारी कर उड़ानों में भारी व्यवधान के लिए 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा है।
मीडिया खबरों के मुताबिक आज भी इंडिगो का संकट बरकरार रह सकता है। मीडिया खबरों के मुताबिक एक हफ्ते तक यह संकट जारी रह सकता है। सीईओ से 24 घंटे में नोटिस पर जवाब मांगा गया है। मुंबई में ही रविवार को 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गईं।
इसके अलावा मंत्रालय ने घरेलू हवाई किराए में भारी बढ़ोतरी की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए एयरलाइनों के लिए अस्थाई किराया सीमा तय कर दी है। घरेलू हवाई किराए में भारी बढ़ोतरी की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए एयरलाइनों के लिए अस्थाई किराया सीमा तय कर दी है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो एयरलाइन को आदेश दिया है कि वे रविवार 7 दिसंबर की शाम 8 बजे तक रद्द या बाधित उड़ानों के सभी लंबित यात्री रिफंड का भुगतान कर दें और यात्रियों से अलग हुए सामान अगले दो दिनों के भीतर उनके पास पहुंचाए जाएं।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो के सीईओ को नोटिस भेजा है। सरकार ने एयरलाइन कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे यात्रियों से अलग-अलग रूटों के लिए तय किए किराए से ज्यादा किराया नहीं वसूलेंगी। एयरलाइंस को साफ कहा गया है कि प्रभावित यात्रियों से रीशेड्यूलिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। स्वचालित रिफंड की प्रणाली तब तक सक्रिय रहेगी जब तक संचालन पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाता। Edited by : Sudhir Sharma