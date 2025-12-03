rashifal-2026

IndiGo crisis : इंडिगो की 200 उड़ानें कैंसिल, क्या रहा कारण, कंपनी का बयान आया सामने

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

न्यू दिल्ली , बुधवार, 3 दिसंबर 2025 (22:49 IST)
देश की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo हाल के वर्षों में अपने सबसे गंभीर परिचालन संकटों में से एक का सामना कर रही है। देशभर में उड़ानों में देरी और बड़े पैमाने पर कैंसिलेशन की स्थिति बनी हुई है। बुधवार को दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद सहित कई बड़े एयरपोर्ट्स पर दोपहर तक करीब 200 उड़ानें कैंसिल कर दी गईं। इससे घरेलू यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
ALSO READ: putin india visit : व्लादिमीर पुतिन की कार ऑरस सेनट, डोनाल्ड ट्रंप की द बीस्ट, किसमें कितना दम
क्या कहा मुंबई एयरपोर्ट में बयान में 
इंडिगो की वेबसाइट के मुताबिक एयरलाइन प्रतिदिन 2,200 से ज्यादा उड़ानें संचालित करती है। मंगलवार को जारी सरकारी आंकड़ों में एयरलाइन का ऑन-टाइम परफॉर्मेंस केवल 35% रह गया।  मुंबई एयरपोर्ट ने बयान जारी कर कहा कि इंडिगो की कुछ उड़ानों में एयरलाइन से जुड़े परिचालन कारणों के चलते देरी या कैंसिलेशन हो सकते हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि एयरपोर्ट आने से पहले इंडिगो से अपनी उड़ान की ताज़ा स्थिति की जांच कर लें। 
 
क्या पायलट की कमी है कारण 
मीडिया खबरों खबरों के मुताबिक इस अव्यवस्था के पीछे एक बड़ा कारण पिछले महीने लागू हुए नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नॉर्म्स के कारण क्रू- खासकर पायलट्स की कमी बताई जा रही है। नए नियमों में अधिक विश्राम समय और मानवीय शेड्यूल अनिवार्य किए गए हैं, लेकिन इंडिगो अपने विशाल नेटवर्क को इन बदलावों के अनुरूप ढालने में संघर्ष कर रही है।
 
इंडिगो ने अपने बयान में क्या कहा 
एयरलाइंस ने अपने बयना में कहा कि हम स्वीकार करते हैं कि पिछले दो दिनों से हमारे नेटवर्क में परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इसके लिए हम अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं। तकनीकी दिक्कतें, विंटर शेड्यूल में बदलाव, खराब मौसम, एयर ट्रैफिक कंजेशन और अपडेटेड FDTL नियमों के चलते क्रू रोस्टरिंग में चुनौतियां- इन सभी ने मिलकर हमारी सेवाओं को अप्रत्याशित रूप से प्रभावित किया है। Edited by : Sudhir Sharma

सहकारी संस्थाएं किसानों को सशक्त बनाने के लिए सभी आवश्यक प्रयास करें : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

