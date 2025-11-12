धमकी मिलने के बाद हड़कंप मचा है और जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि मेल को लेकर जांच जारी है। मीडिया खबरों के मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान को धमकी दी गई है। मीडिया खबरों के मुताबिक मुंबई से वाराणसी आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को बीच उड़ान के दौरान बम धमकी मिलने से हड़कंप मच गया और इस घटना के बाद लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है।