bomb threat : दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद के एयरपोर्ट्‍स को मिली बम से उड़ाने की धमकी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 12 नवंबर 2025 (18:05 IST)
इंडिगो एयरलाइंस को ईमेल के जरिए 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इंडिगो को भेजे गए मेल में दी गई धमकी 5 हवाई अड्डों को बम से उड़ाने की धमकी से संबंधित थी। ये हवाई अड्डे हैं-दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, त्रिवेंद्रम और हैदराबाद।
धमकी मिलने के बाद हड़कंप मचा है और जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि मेल को लेकर जांच जारी है। मीडिया खबरों के मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान को धमकी दी गई है। मीडिया खबरों के मुताबिक मुंबई से वाराणसी आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को बीच उड़ान के दौरान बम धमकी मिलने से हड़कंप मच गया और इस घटना के बाद लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है।
विमान ने आपातकालीन लैंडिंग की और उसे तुरंत आइसोलेशन बे में ले जाया गया है। सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लिया गया है, जबकि बम निरोधक दस्ते ने पूरी जांच की है। Edited by : Sudhir Sharma 

