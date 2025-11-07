Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






एयर इंडिया हादसे के लिए पायलट दोषी नहीं, 91 साल के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

Advertiesment
हमें फॉलो करें Pilot not to blame for Air India crash

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शुक्रवार, 7 नवंबर 2025 (13:46 IST)
सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे के लिए पायलट को दोषी नहीं ठहराने को लेकर टिप्‍पणी की है। पायलट सुमित सभरवाल के पिता और भारतीय पायलट महासंघ की याचिका पर केंद्र और DGCA को नोटिस जारी हुआ है। याचिका में दुर्घटना की स्वतंत्र जांच और न्यायिक निगरानी के तहत एक पैनल गठित करने की मांग की गई है
ALSO READ: एयर इंडिया विमान हादसे में बुझ गया क्रिकेट का चमकता सितारा, इंग्लैंड जा रहे दिर्ध पटेल की मौत पर टीम ने जताया शोक
बता दें कि पायलट के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और DGCA को नोटिस जारी कर मामले पर जवाब मांगा है। मामले पर सुनवाई अब अगले हफ्ते होगी। दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के विमान के पायलट-इन-कमांड रहे दिवंगत कैप्टन सुमीत सभरवाल के पिता पुष्करराज सभरवाल और भारतीय पायलट महासंघ (FIP) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है। याचिका में इस भयावह दुर्घटना की न्यायिक निगरानी में जांच के लिए एक पैनल के गठन का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि वह अंतरराष्ट्रीय विमान दुर्घटना सम्मेलन के तहत दुर्घटना की स्वतंत्र जांच चाहते हैं।

क्‍या कहा सुप्रीम कोर्ट ने : एयर इंडिया अहमदाबाद दुर्घटना के लिए पायलट को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। यह एक दुखद घटना है, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट में पायलट की गलती नहीं बताई गई है। ऐसी गलत रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया पायलट सभरवाल के पिता के प्रति संवेदना व्यक्त की कि 'पायलट के पिता को यह बोझ नहीं उठाना चाहिए'

पायलट को दोष नहीं दिया जा सकता : जस्टिस सूर्यकांत ने मामले पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा विमान हादसे की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन इस घटना के लिए पायलट को किसी भी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उनके पिता को यह बोझ नहीं उठाना चाहिए कि उनके बेटे को दोषी ठहराया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि हम कुछ पहलुओं की जांच कर सकते हैं। लेकिन इस त्रासदी का कारण चाहे जो भी हो, पायलट इसका कारण नहीं है।

इस मामले मे AAIB जांच का उद्देश्य किसी पर दोष आरोपित करना नहीं है। वहीं जस्टिस बागची ने इस याचिका पर सवाल उठाते हुए पूछा कि प्रेस में दिए गए आरोपों के लिए उचित मंच पर जाना चाहिए, इसके लिए रिट याचिका माध्यम नहीं होना चाहिए। दरअसल कोर्ट ने सवाल तब उठाया जब याचिकाकर्ता की तरफ से वकील ने वॉल स्ट्रीट जनरल में छपी खबर का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने भारतीय सूत्रों के हवाले से यह खबर लिखी थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट 10 नवंबर को इस मामले पर सुनवाई करेगा।
ALSO READ: Air India Plane Crash : विमान हादसे के अंतिम पीड़ित की हुई पहचान, मृतकों की संख्या अब 260 हो गई, परिजनों को सौंपे शव
क्‍या था प्लेन हादसा : दरअसल 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का प्लेन बोइंग नंबर 787-8 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद में उड़ान भरते ही क्रैश हो गया था। इस हादसे में 260 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें यात्री और क्रू मेंबर्स भी शामिल थे।
Edited By: Navin Rangiyal

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

प्रेमी दुल्‍हे से इंदौर की दुल्‍हन ने स्‍टेज पर तोड़ी शादी, दुल्‍हे ने फोटोग्राफर के साथ की थी ये शर्मनाक हरकत

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels