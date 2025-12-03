rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Indigo ने रद्द की 70 से ज्‍यादा उड़ानें, कंपनी ने मांगी माफी, जा‍निए क्‍या है वजह

Advertiesment
हमें फॉलो करें More than 70 Indigo Airlines flights cancelled

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 3 दिसंबर 2025 (19:21 IST)
Indigo Airlines News : देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (Indigo) ने आज 70 से अधिक उड़ानें (फ्लाइट्स) कैंसल कर दीं, जिनमें बेंगलुरु और मुंबई जैसे प्रमुख हवाई अड्डों की उड़ानें शामिल हैं। खबरों के अनुसार, चालक दल की कमी के कारण विमानों को रद्द करना पड़ा। एयरलाइन के लिए मंगलवार को स्थिति खराब हो गई और बुधवार को यह कमी और भी बदतर हो गई। एयरलाइंस ने एक बयान जारी कर कहा कि हमारी टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं ताकि परिचालन जल्द से जल्द सामान्य हो सके। इसके अलावा, प्रभावित यात्रियों को वैकल्पिक उड़ान विकल्प या धनवापसी की सुविधा दी जा रही है। इन असुविधाओं के लिए हमें खेद है और हम क्षमा चाहते हैं।

खबरों के अनुसार, Indigo ने आज 70 से अधिक उड़ानें (फ्लाइट्स) कैंसल कर दीं, जिनमें बेंगलुरु और मुंबई जैसे प्रमुख हवाई अड्डों की उड़ानें शामिल हैं। खबरों के अनुसार, रूप से चालक दल की कमी के कारण विमानों को रद्द करना पड़ा। एयरलाइन के लिए मंगलवार को स्थिति खराब हो गई और बुधवार को यह कमी और भी बदतर हो गई।
ALSO READ: Indigo पर लगा 40 लाख रुपए का जुर्माना, Airline देगी DGCA के आदेश को चुनौती
एयरलाइंस ने एक बयान जारी कर कहा कि हमारी टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं ताकि परिचालन जल्द से जल्द सामान्य हो सके। इसके अलावा, प्रभावित यात्रियों को वैकल्पिक उड़ान विकल्प या धनवापसी की सुविधा दी जा रही है। इन असुविधाओं के लिए हमें खेद है और हम क्षमा चाहते हैं।
 
गुरुग्राम स्थित एयरलाइन वर्तमान में लगभग 2100 घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित करती है और इनमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा रात में होता है। दूसरे चरण के FDTL नियम लागू होने के बाद से इंडिगो को गंभीर क्रू की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द और विलंबित हो रही हैं।
ALSO READ: इंदौर में Indigo विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, 140 यात्री थे सवार
खबरों के अनुसार, एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने दावा किया कि पिछले दो दिनों से इंडिगो विमान परिचालन को लेकर हो रही परेशानी अगले 48 घंटों में खत्म हो जाएगी। उड़ानें रद्द होने से दिल्ली सहित देश के तमाम एयरपोर्ट पर इसका असर देखने को मिल रहा है। उड़ानें रद्द होने की खबर का असर इंडिगो की मूल कंपनी InterGlobe Aviation Limited के शेयरों पर भी दिखा।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

प्रधानमंत्री को बधाई! रुपया 90 के पार चला गया, मनमोहन आए याद

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels