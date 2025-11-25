उत्तर भारत के आसमान में इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख, क्या होगा दिल्ली समेत कई राज्यों में असर

Ethiopia volcano Eruption : इथियोपिया के ज्वालामुखी से उठी राख की परत उत्तर भारत तक पहुंच गई। इससे गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित उत्तर भारत के कई हिस्सें प्रभावित होंगे। इंडिगो और अकासा एयर ने कई उड़ानें रद्द कर दी है जबकि कई उड़ानों को डायवर्ट किया गया है।

पूर्वी अफ्रीकी देश इथियोपिया में 10 हजार साल बाद हुए ज्वालामुखी विस्फोट से आसमान में राख का गुबार छाया हुआ है। यह तेजी से भारत की ओर बढ़ रहा है।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार राख का यह बादल 15,000 से 45,000 फीट की ऊंचाई पर तेज गति से यात्रा कर रहा है। इसमें ज्वालामुखीय राख, सल्फर डाइऑक्साइड, और कांच व चट्टान के सूक्ष्म कण शामिल हैं, जो आकाश को सामान्य से अधिक गहरा और धुंधला बना सकते हैं। अकासा एयर ने जेद्दाह, कुवैत और अबू धाबी के लिए उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और यात्रियों को सात दिनों के भीतर रिफंड या मुफ्त री-बुकिंग का विकल्प दिया गया है.

राख के गुबार से देश में हवाई सेवाओं पर असर पड़ सकता है। इससे उड़ानों में देरी, हवाई यात्रा का समय बढ़ना, कुछ मार्गों में बदलाव जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। राख गुजरात के पश्चिमी हिस्से से देश में आई और देखते ही देखते राजस्थान, उत्तर-पश्चिम महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में फैल जाएगी। आगे चलकर यह हिमालयी क्षेत्रों को भी प्रभावित करेगा।

विमानन कंपनी इंडिगो ने कहा कि हमारी टीमें अंतरराष्ट्रीय विमानन निकायों के साथ समन्वय कर रही हैं। सुरक्षित और विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी सभी जरूरी सावधानी बरत रही है। 24 घंटे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। यात्रियों की असुविधा कम करने और यात्रा के दौरान उनकी मदद के लिए कंपनी तत्परता से काम रही है। कंपनी इससे जुड़े अपडेट से अवगत कराती रहेगी।

