Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Delhi : दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Advertiesment
हमें फॉलो करें Delhi

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 24 नवंबर 2025 (22:49 IST)
देश की राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के तीसरे चरण के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय और निजी प्रतिष्ठान 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करेंगे और बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे। यह निर्देश पर्यावरण विभाग की ओर से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा पांच के तहत जारी किया गया है जिसे दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों और राजधानी में संचालित निजी संस्थानों पर लागू किया है। 
 
आदेश के अनुसार GNCTD के तहत सभी सरकारी ऑफिस और नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली में चलने वाले सभी प्राइवेट ऑफिस, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करेंगे और बाकी घर से काम करेंगे। GNCTD के तहत सरकारी ऑफिस के लिए- सभी प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष नियमित ऑफिस आएंगे, 50 प्रतिशत से ज्यादा स्टाफ ऑफिस में मौजूद नहीं होगा। बाकी स्टाफ घर से काम करेगा।  NCT दिल्ली में काम करने वाले सभी प्राइवेट ऑफिस में 50 प्रतिशत से ज्यादा स्टाफ काम पर नहीं आएगा। बाकी स्टाफ को घर से काम करना होगा।  
ALSO READ: चीन में अरुणाचल की महिला से बदसलूकी, भारत ने दर्ज कराया कड़ा विरोध, पढ़िए क्या है पूरा मामला
दिल्ली सरकार ने पहले स्कूलों के लिए कई पाबंदियों की घोषणा की थी। इसमें अब स्टूडेंट्स को खुले में खेलने या आउटडोर एक्टिविटीज में हिस्सा लेने की इजाजत देना भी शामिल है। 
ALSO READ: क्‍या फिर पलटेगा मौसम, चक्रवाती तूफान का खतरा, इन राज्‍यों में IMD का अलर्ट
सरकार ने लोगों से खुले में कचरा जलाने से बचने और ग्रीन दिल्ली ऐप के ज़रिए नियम तोड़ने की रिपोर्ट करने को भी कहा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि सरकार GRAP-3 के तहत सभी प्रदूषण कंट्रोल उपायों को "पूरी गंभीरता और चौबीसों घंटे मॉनिटरिंग के साथ" लागू कर रही है।

किन सेवाओं को दी गई छूट 
इस आदेश में आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। अस्पताल, अग्निशमन विभाग, सार्वजनिक परिवहन, स्वच्छता विभाग और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी टीमें पहले की तरह पूरी क्षमता से काम करती रहेंगी। साथ ही सभी एजेंसियों को शहरभर में सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। नियम न मानने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

चीन में अरुणाचल की महिला से बदसलूकी, भारत ने दर्ज कराया कड़ा विरोध, पढ़िए क्या है पूरा मामला

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels