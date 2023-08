Independence Day 2023 : स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में 10000 पुलिसकर्मी होंगे तैनात, लगेंगे 1000 कैमरे

Security beefed up in Delhi on Independence Day : स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मध्य दिल्ली में लाल किले के सामने ज्ञान पथ को फूलों और जी-20 के प्रतीक चिह्न से सजाया जाएगा तथा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे, तब 10000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। लाल किले पर ड्रोनरोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा आतंकवादरोधी कदम भी उठाए जा रहे हैं।