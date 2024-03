इंदौर के 2 भाइयों ने 1900 से ज्यादा बाल विवाह रोककर रचा विश्व कीर्तिमान

Made a world record by stopping more than 1900 child marriages : पश्चिमी मध्य प्रदेश में पिछले 32 सालों के दौरान 1965 बाल विवाह रोकने के इंदौर के 2 भाइयों के दावे को परखने के बाद 'गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' ने उनके इस अभियान को विश्व कीर्तिमान का दर्जा दिया है।