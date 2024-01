Railway ने त्रिपुरा को दी बड़ी सौगात, अयोध्या के लिए चलेंगी 3 विशेष ट्रेनें

3 special trains will run between Tripura and Ayodhya : रेलवे ने त्रिपुरा को 3 विशेष ट्रेन आवंटित की हैं, जिसके जरिए लोग अयोध्या के राम मंदिर में पूजा करने के लिए उत्तर प्रदेश जा सकेंगे। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव को अगरतला से अयोध्या तक विशेष ट्रेन उपलब्ध कराने के लिए एक पत्र लिखा था।