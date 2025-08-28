Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे 3 आतंकी, पुलिस ने जारी की तस्वीरें, सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट

Advertiesment
हमें फॉलो करें terrorism

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

पूर्णिया , गुरुवार, 28 अगस्त 2025 (11:56 IST)
Bihar on alert : बिहार पुलिस मुख्यालय ने दावा किया है कि कुख्‍यात आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 3 आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे हैं। इनमें हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान शामिल हैं। पुलिस ने तीनों आतंकियों के नाम और तस्वीरें जारी की है।
 
राज्य पुलिस मुख्यालय ने नेपाल की सीमा के रास्ते जैश के तीन आतंकियों के बिहार की सीमा मैं दाखिल होने को लेकर सीमावर्ती जिलों को किया अलर्ट। नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं।
 
नेपाल की सीमा के रास्ते प्रवेश करने वाले जैश के तीनों आतंकी पाकिस्तानी है। इन आतंकियों में रावलपिंडी का हसनैन अली उमरकोट का आदिल हुसैन और बहावलपुर का मो उस्मान शामिल हैं। 
 
पुलिस ने तीनों आतंकियों के नाम और तस्वीरों के साथ इनके पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी भी शेयर की है? बताया जा रहा है कि ये आतंकी अगस्त के दूसरे हफ्ते में काठमांडू पहुंचे और तीसरे हफ्ते में नेपाल बॉर्डर से बिहार में दाखिल हुए। आशंका है कि ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे।
 
सीतामढ़ी, मधुबनी, पश्चिम चंपारण, अररिया, किशनगंज और सुपौल में चौकसी बढ़ा दी गई है। भागलपुर और अन्य जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है।
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

सीतामढ़ी में राहुल गांधी बोले, बिहार में वोटर लिस्ट से हटाए 65 लाख गरीब

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels