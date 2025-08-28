नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे 3 आतंकी, पुलिस ने जारी की तस्वीरें, सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट

Bihar on alert : बिहार पुलिस मुख्यालय ने दावा किया है कि कुख्‍यात आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 3 आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे हैं। इनमें हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान शामिल हैं। पुलिस ने तीनों आतंकियों के नाम और तस्वीरें जारी की है।

राज्य पुलिस मुख्यालय ने नेपाल की सीमा के रास्ते जैश के तीन आतंकियों के बिहार की सीमा मैं दाखिल होने को लेकर सीमावर्ती जिलों को किया अलर्ट। नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं।

नेपाल की सीमा के रास्ते प्रवेश करने वाले जैश के तीनों आतंकी पाकिस्तानी है। इन आतंकियों में रावलपिंडी का हसनैन अली उमरकोट का आदिल हुसैन और बहावलपुर का मो उस्मान शामिल हैं।

पुलिस ने तीनों आतंकियों के नाम और तस्वीरों के साथ इनके पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी भी शेयर की है? बताया जा रहा है कि ये आतंकी अगस्त के दूसरे हफ्ते में काठमांडू पहुंचे और तीसरे हफ्ते में नेपाल बॉर्डर से बिहार में दाखिल हुए। आशंका है कि ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे।

सीतामढ़ी, मधुबनी, पश्चिम चंपारण, अररिया, किशनगंज और सुपौल में चौकसी बढ़ा दी गई है। भागलपुर और अन्य जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है।

edited by : Nrapendra Gupta