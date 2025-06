दिल्ली में कोरोना के 30 नए मामले, कर्नाटक में एक की मौत

30 corona cases in one day in Delhi: दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 30 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद इलाजरत मरीजों की संख्या बढ़कर 592 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में बृहस्पतिवार से कोविड-19 के कारण किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। दूसरी ओर, कर्नाटक में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हो गई।