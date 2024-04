IIT बॉम्बे बेरोजगारी मार, 36 फीसदी को अभी तक नहीं मिली नौकरी

36 percent students in IIT Bombay have not got jobs yet : IIT बॉम्बे के छात्र दिसंबर से फरवरी तक चलने वाले प्लेसमेंट सीज़न का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस साल भी 2000 छात्रों ने प्लेसमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 36 फीसदी छात्रों को अभी तक नौकरी नहीं मिली है।