6 महीने बाद जेल से बाहर आए संजय सिंह, जाएंगे केजरीवाल के घर

Sanjay Singh came out of jail after 6 months : आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद और नेता संजय सिंह तिहाड़ जेल बाहर आ गए हैं। संजय सिंह को लेने के लिए उनकी बेटी और उनकी मां पहुंची थीं। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे।