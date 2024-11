भारत के 51वें चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जानिए उनके करियर और उनसे जुड़ी खास बातें

Who is New CJI Sanjeev Khanna: भारत के न्यायिक इतिहास में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का नाम सोमवार को एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में दर्ज हुआ है। जस्टिस खन्ना, सुप्रीम कोर्ट के 51वें चीफ जस्टिस बन गए हैं, जिन्होंने न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ का स्थान लिया है। उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार ने 24 अक्टूबर 2024 को घोषित की थी और उन्होंने 11 नवंबर को कार्यभार ग्रहण किया।