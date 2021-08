सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि : एक नेता जिनकी वाणी में रहती थी सरस्वती....

नाम उनका सुषमा स्‍वराज था। पर असल में स्‍वराज तो उनके दिल में बसता था। वह जानती थी कि जनता के दिल में कैसे जगह बनाई जाती थी। बातों से ज्‍यादा एक्‍शन में विश्‍वास रखती थी। बहुत कम नेता होता है जो कुर्सियों से कमाल नहीं रचते बल्कि वे अपनी सूझबूझ से कुर्सियों की महत्‍ता निर्धारित करते हैं। वह कहती थी, 'Terror and Talks Can't Work Together.' कभी बयानों में शायराना संदर्भ होता था तो कभी हल्‍के फुल्‍के अंदाज में व्‍यंग भरे शब्‍द होते थे। बस मंच और मौके से उनकी भाषा का लहजा बदलता था लेकिन तथ्‍य की परिभाषा नहीं बदलती थी। बेशक उनके जाने से आज भी यह लगता है अच्‍छे नेताओं की गिनती थोड़ी कम हो गई।